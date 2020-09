„Kein Schluck. Kein Risiko“: Spandau startet Plakat-Kampagne

Spandau, Wall und weitere Partner haben in Spandau eine große Kampagne gestartet, um für die Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft zu sensibilisieren.

Berlin. An 127 öffentlichen Orten in Spandau sind sie ab sofort zu sehen: die Plakate, mit denen der Bezirk auf die Gefahren verweisen will, die der Konsum von Alkohol in der Schwangerschaft mit sich bringt. Anlässlich des „Tags des alkoholgeschädigten Kindes“, der weltweit jährlich am 9. September begangen wird, hat Spandau gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter der Stadtmöbilierer Wall, die neue Kampagne gestartet.