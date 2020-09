Doch kein 150-Meter-Hochhaus für die Siemensstadt 2.0

Die Entwicklung der Siemensstadt 2.0 geht weiter. So könnte sie im Überflug künftig aussehen.

Gebäude am geplanten Quartiersplatz soll nun noch 60 Meter hoch werden. Für die ersten Neubauten läuft der Hochbauwettbewerb.

Berlin. Es war von Anfang an ein Streitpunkt zwischen den Beteiligten: das 150 Meter hohe Hochhaus, das am zentralen, neuen Stadtplatz des Quartiers Siemensstadt 2.0 entstehen sollte. Der Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs, das Berliner Büro Ortner & Ortner Baukunst, hatte das Gebäude ursprünglich als Gegenstück zu den markanten Bestandsgebäuden geplant. Siemens war dagegen skeptisch, man befürchte, hieß es damals, dass das Gebäude in der Siemensstadt 2.0 „als nicht zeitgemäßes Symbol eines internationalen Konzerns interpretiert werden könnte“.