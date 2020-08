Pandemie Elf Corona-Fälle an Gymnasium in Spandau

Berlin. Bislang hat es an den Berliner Schulen nur einzelne Corona-Infektionen gegeben. Am Spandauer Wilhelmstadt Gymnasium haben die Fälle sich jedoch nun gehäuft. Elf positive Tests gibt es an der Schule, die sich in freier Trägerschaft befindet und von rund 225 Schülern besucht wird. Das Gymnasium wurde für diese Woche geschlossen, es wird online unterrichtet.