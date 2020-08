Die Kreuzung am Bahnhof Spandau ist seit Jahren eine der unfallreichsten im Bezirk.

An der Kreuzung am Bahnhof Spandau gibt es besonders viele Unfälle. Der Bezirk überlegt nun, die Seegefelder Straße zu sperren.

Verkehr Seegefelder Straße: Bezirk will Sperrung am Bahnhof prüfen

Berlin. Es ist einer der größten Knotenpunkte im Bezirk – und einer der unfallreichsten: Die Kreuzung von Altstädter Ring, Klosterstraße, Seegefelder Straße und Stabholzgarten am Bahnhof Spandau. 102 Unfälle wurden 2019 gezählt. Und erst in der vergangenen Woche starb eine Radfahrerin, die von einem Auto erfasst wurde, das von der Seegefelder Straße nach rechts in die Klosterstraße abbog, wobei die Hintergründe des Unfalls noch unklar sind.