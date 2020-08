In Charlottenburg gibt es bislang einen unbefestigten Weg entlang der Spree. Dieser soll bis nach Spandau ausgebaut werden.

Verkehr Erste Bauarbeiten am Spree-Radweg sollen ab 2022 starten

Berlin. Es ist ein Vorhaben, das sich bereits über mehrere Jahrzehnte zieht, nun aber rückt die Realisierung langsam näher: Wie es in einer aktuellen Mitteilung des Berliner Senats an das Abgeordnetenhaus heißt, kann nach jetzigem Stand Anfang 2022 mit den Arbeiten für den Ausbau des Spree-Rad- und Wanderwegs zwischen Spandau und Charlottenburg begonnen werden. Das betrifft zumindest „erste Teilabschnitte“, wie es in dem Bericht heißt.