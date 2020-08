Corona: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau fällt aus

Der Spandauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Eine Alternative gibt es auf der Zitadelle.

Berlin. Seit mehr als 40 Jahren findet der Spandauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt statt, jährlich kommen mehr als eine Million Besucher. In diesem Jahr jedoch machen die Corona-Regeln den Weihnachtsmarkt in seiner gewohnten Form unmöglich: „Das, was wir befürchtet haben, ist jetzt Realität geworden“, sagt Sven-Uwe Dettmann, Geschäftsführer der Bezirksmarketing-Agentur „Partner für Spandau“, die den Weihnachtsmarkt veranstaltet.