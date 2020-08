Spandau bekommt „Platz der Weißen Rose“

Die Rasenfläche an der Wilhelmstraße 23, vor dem ehemaligen Kriegsverbrechergefängnis in Spandau, wird künftig „Platz der Weißen Rose" heißen.

Am 15. August wird der Platz vor dem früheren Kriegsverbrechergefängnis neu benannt. Name soll auch rechtsextreme Märsche verhindern.

Berlin. Die Fläche vor dem ehemaligen Kriegsverbrechergefängnis in Spandau bekommt einen neuen Namen: Künftig soll die knapp 1000 Quadratmeter große Rasenfläche an der Wilhelmstraße 23 „Platz der Weißen Rose“ heißen. Einen entsprechenden Beschluss der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gab es bereits 2018, nun wird das Vorhaben umgesetzt. Ein neues Straßenschild soll an diesem Sonnabend aufgestellt werden. Es ist der erste Ort in Berlin, der nach der Widerstandsgruppe aus der NS-Zeit benannt wird.