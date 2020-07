Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Spandau öffnet

Am Askanierring in Spandau öffnet noch im Juli eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.

Berlin. In Spandau wird noch in diesem Monat eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge eröffnet. Sie soll Platz bieten für 275 Menschen, die ersten sollen Ende Juli einziehen, kündigt das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) an. Die Einrichtung befindet sich am Askanierring 71a, am Rand des ehemaligen Kasernengeländes „Alexander Barracks“ in der Spandauer Neustadt.