In der Altstadt Spandau ist der Umbau des Reformationsplatzes offiziell gestartet.

Areal um die St.-Nikolai-Kirche in der Altstadt Spandau wird erneuert. Unter anderem geht es um Barrierefreiheit und neue Grünflächen.

Stadtentwicklung Umbau des Reformationsplatzes in Spandau startet

Berlin. Der Reformationsplatz in der Altstadt Spandau wird in den kommenden Monaten umfassend umgestaltet – die Bauarbeiten dafür haben jetzt offiziell begonnen. Am Dienstag fand mit dem zuständigen Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) der symbolische erste Spatenstich statt. Bis zum Ende des kommenden Jahres soll der Platz um die St.-Nikolai-Kirche nun attraktiver und offener werden. Man wolle durch den Umbau mehr Aufenthaltsqualität, auch für Veranstaltungen, schaffen, sagte Bewig.