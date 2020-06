Sommerbad in Staaken bleibt diese Saison geschlossen

Das Freibad in Staaken bleibt diesen Sommer geschlossen. Es gebe zu wenig Platz, heißt es. Auch andere Bäder in Berlin öffnen nicht.

Berlin. Schwimmen im Sommerbad Staaken-West wird in diesem Sommer wohl nicht möglich sein: Das Freibad bleibt nach Planungen der Berliner Bäderbetriebe (BBB) geschlossen. Das hängt vor allem mit der Größe des Bads und den weiterhin geltenden Abstandsregelungen zusammen. „Aufgrund der kleinen Wasserfläche in Staaken dürften nur sehr wenige Kundinnen und Kunden gleichzeitig in das Bad, was einen Betrieb noch unwirtschaftlicher macht“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage.