Schulweg zum Tierpark drohte: Gutes Ende für Spandauer

Wegen fehlender Kapazitäten in Spandau bekam ein 13-jähriger einen Schulplatz in Lichtenberg zugewiesen. Nun gibt es eine Lösung.

Berlin. Jessica Lenzen kann sich noch gut erinnern, wie sie Anfang Juni einen Brief der George-Orwell-Schule aus dem Briefkasten zog. „Herzlichen Glückwunsch“, stand darin, und weiter: Man freue sich mitzuteilen, dass Lucas in die Klasse 7a aufgenommen werde könne. Der Haken: Die George-Orwell-Schule befindet sich nahe dem Tierpark in Lichtenberg. Die Familie Lenzen wohnt im Spandauer Ortsteil Hakenfelde, rund 30 Kilometer entfernt. Lenzen konnte es zunächst nicht glauben, für sie war aber schnell klar: „Ich melde mein Kind nicht an einer Schule in Lichtenberg an.“ Denn zur Entfernung kommt hinzu: Lucas hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf.