2500 Wohnungen entstehen an der „Waterkant“ in Spandau, die ersten knapp 100 sind nun vermietet. Die Nachfrage ist groß.

Wohnungsbau Die ersten Wohnungen der „Waterkant“ in Spandau sind bezogen

Berlin. An diesem Tag lässt sich ein kleiner Eindruck davon gewinnen, wie sich das Spandauer Quartier „Waterkant“ in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Kinder spielen zwischen den Häusern auf einem Spielplatz, Bewohner genießen die Sonne auf ihren Balkonen, auf dem Uferweg an der Havel sind Jogger und Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs.