So sollen die Wohnhäuser beim Projekt StadtLandFluss in Spandau aussehen.

Berlin. In Spandau ist aktuell ein weiteres Wohnungsbauprojekt in Planung: „StadtLandFluss“ nennt sich das Vorhaben, bei dem knapp 200 Eigentumswohnungen an der Kleinen Eiswerderstraße in Haselhorst entstehen sollen. Projektentwickler ist die 6B47 Germany GmbH aus Düsseldorf, die das Grundstück bereits 2017 gekauft hatte, und bei den Bauarbeiten auch einen historischen Wasserturm der königlichen Pulverfabrik denkmalgerecht sanieren will.