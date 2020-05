Erstes Forschungsprojekt der Siemensstadt 2.0 gestartet

Im ersten Forschungsprojekt widmen sich die Mitglieder des Werner-von-Siemens Centre for Industrie and Science dem elektrischen Antrieb.

Unternehmen und Institute widmen sich in Forschungskooperation dem elektrischen Antrieb. Knapp 15 Millionen fließen in das Projekt.

Berlin . Bis zum Jahr 2030 soll das historische Siemens-Areal in Spandau zu einem hochmodernen Zukunftsort werden, an dem die Entwicklung innovativer Technologien mit einem Wohnquartier verknüpft werden. Während die Bauarbeiten für das neue Stadtviertel aber frühestens 2022 beginnen werden, ist die Forschung am Standort bereits gestartet: Seit kurzem läuft das Vorhaben „Elektrische Antriebstechnik“, eines von drei geplanten Forschungsprojekten des Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science.