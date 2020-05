Bezirksverordnete wollen fahrerlose Busse in Spandau testen

Der erste selbstfahrende Bus im öffentlichen Berliner Straßenverkehr war bis Anfang 2020 in Tegel unterwegs. Die Grünen haben ein solches Modellprojekt auch für Spandau gefordert.

Berlin. In Spandau sollen demnächst fahrerlose Kleinbusse getestet werden – zumindest wenn es nach dem Willen der Bezirksverordneten geht. Im Verkehrsausschuss stimmten die Mitglieder kürzlich einstimmig dafür, dass das Bezirksamt prüfen solle, wie ein Modellversuch mit einem selbstfahrenden Bus umgesetzt werden kann. Als Vorbild wird ein Projekt in Tegel gesehen, wo solche Fahrzeuge vor einigen Monaten getestet wurden. Eingebracht hatte den Antrag die Grünen-Fraktion, die solche Busse als Chance sieht, um kurze, bislang unterversorgte Teilstrecken zu erschließen und direkt an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden.