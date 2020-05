Berlin. Wer künftig mehr Fachkräfte brauche, müsse auch mehr Fachkräfte ausbilden, argumentierte die Spandauer FDP-Fraktion Ende 2019 in ihrem Antrag, in dem sie mehr Ausbildungsplätze im Bezirksamt forderte. Anfang dieses Jahres wurde der Antrag einstimmig in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen. Das Bezirksamt hat nun eine Stellungnahme zu dem Beschluss vorgelegt – mit einer erheblichen Erhöhung der Ausbildungsplätze ist demnach in nächster Zeit nicht zu rechnen.

Konkret wurde in dem Antrag gefordert, spätestens ab dem Ausbildungsjahr 2021 die Zahl der Ausbildungsplätze im Bezirksamt um jährlich rund 10 Prozent zu erhöhen, bis eine bedarfsgerechte Ausbildungsquote von etwa 10 Prozent der Gesamtbeschäftigtenzahl erreicht ist.

Eine Umsetzung, so wird in der Antwort von Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) zu dem Antrag deutlich, scheitert an einem Problem, das im Zusammenhang mit dem Spandauer Rathaus schon häufiger genannt wurde: Platzmangel. Demnach fehlt es in dreien von vier Fachbereichen, in denen ausgebildet wird, an Räumen, um die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen.

Bezirksamt Spandau bildet berlinweit am wenigsten Fachkräfte aus

Die FDP hatte sich in ihrem Antrag auch darauf berufen, dass Spandau unter den Bezirken momentan Schlusslicht sei, was die Ausbildungsplätze angeht. Laut der Internet-Plattform „Berlin braucht dich“ absolvieren im Bezirksamt Spandau rund 50 Menschen ihre Ausbildung, das sind im berlinweiten Vergleich die wenigsten. Im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es demnach gut 130 Auszubildende, in Mitte knapp 120 und in Neukölln knapp 110, wobei in den drei Bezirken auch die Gesamtanzahl der Mitarbeiter in den Ämtern höher ist.

Ausgebildet werden im Bezirksamt Spandau zurzeit Gärtner, Vermessungstechniker, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sowie Verwaltungsfachangestellte und Stadtsekretäranwärter. In letzterem Fachbereich gibt es laut dem Bericht jährlich sechs Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte; im vergangenen Jahr sind zwei Stadtsekretäranwärter hinzugekommen. In diesem Jahr sollen es drei sein.

Neue Büroflächen reichen nicht für zusätzliches Personal

Um die Zahl weiter zu erhöhen sei „eine deutliche Entspannung der Raumsituation in den Verwaltungsdienstgebäuden zwingend erforderlich“, schreibt Bezirksbürgermeister Kleebank, da bislang nicht ausreichend Arbeitsplätze für zusätzliche Auszubildende zur Verfügung stehen. „Mit einer solchen Entspannung ist in absehbarer Zeit aber nicht zu rechnen, da schon jetzt prognostiziert werden kann, dass die neu geschaffenen Büroflächen nicht ausreichen, um den aktuellen Personalzuwachs adäquat unterzubringen“, heißt es in dem Bericht weiter.

Bis 2021 soll die Zahl der Mitarbeiter im Bezirksamt Spandau von zuletzt 1500 auf 1700 erhöht werden, um der wachsenden Stadt gerecht zu werden; entsprechende Mehrausgaben sind im aktuellen Doppelhaushalt des Bezirks verankert. Und schon in den Vorjahren wurden zusätzliche Mitarbeiter angestellt. Deshalb, und wegen laufender Sanierungsarbeiten im Rathaus, mussten bereits Büroflächen in Spandau angemietet werden.

Notwendiger Erweiterungsbau würde eine Million Euro kosten

Auf fehlende Räumlichkeiten für weitere Auszubildende wird auch aus dem Fachbereich Vermessung und Geoinformation verwiesen. Schon jetzt, bei vier Auszubildenden, sei es schwierig, „teilweise unmöglich“, diesen angemessene Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, heißt es. Gleichzeitig wird auch auf die Schwierigkeit verwiesen, geeignete Bewerber zu finden, und auf die übermäßige Belastung, die für die Mitarbeiter durch weitere Nachwuchskräfte entstehen würde.

Für den Fachbereich Grünflächen heißt es, man strebe durchaus an, mehr Fachkräfte auszubilden und eine weitere Berufsausbildung anzubieten. Allerdings: „Damit die Anzahl der Auszubildenden erhöht werden kann, ist ein Ausbau der Betriebsstätte erforderlich.“ Das sei auf dem Gelände zwar möglich, allerdings würden die Kosten für den notwendigen Erweiterungsbau einer Schätzung zufolge bei rund eine Million Euro liegen.

Für das Bezirksamt Spandau hatte Stadtrat Andreas Otti (AfD) Anfang des Jahres eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wo der Bezirk neue Bürogebäude errichten könnte, um Platz für weitere Mitarbeiter zu schaffen. In den Blick genommen werden dabei unter anderem Grundstücke an der Galenstraße 14 und der Seegefelder Straße 35, wobei mit erheblichen Kosten gerechnet wird: Grob geschätzt könnten für einen Standortausbau 30 Millionen anfallen, sagte Otti damals.

