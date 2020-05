Berlin. In Pankow, Mitte oder Friedrichshain-Kreuzberg gibt es sie bereits, nun will die Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sie auch nach Spandau holen: Pop-up-Radwege. Die temporären Radstreifen, bei denen Fahr- oder Parkspuren umgewandelt werden, sollen Radfahrern mehr Platz und Sicherheit im Straßenverkehr geben.

„Wir sind überzeugt, dass wir auch in Spandau und in Randbezirken eine gute und sichere Radinfrastruktur haben müssen, die ein sicheres Pendeln zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufen ermöglicht und so eine Alternative zu anderen Verkehrmitteln darstellt“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Gollaleh Ahmadi. Die Grünen haben deshalb einen Antrag in der BVV zur Einrichtung von Pop-up-Bikelanes gestellt, der demnächst im Verkehrsausschuss diskutiert werden soll.

Temporäre Radwege von Spandau Richtung Innenstadt vorgeschlagen

Vorstellen kann sich die Fraktion die temporären Radwege entlang der Hauptverkehrsstraßen, die ins Berliner Zentrum oder zu den S- und U-Bahnhöfen im Bezirk führen. Als Beispiele nennt Ahmadi den Brunsbütteler Damm, die Ruhlebener Straße und spätere Charlottenburger Chaussee in Richtung Ruhleben und Zoologischen Garten sowie die Straßen Am Juliusturm und Nonnendammallee in Richtung Jungfernheide.

Um für Radfahrer im Bezirk die Wege zu den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs sicherer zu gestalten, schlägt die Fraktion Pop-up-Radwege entlang der Daumstraße in Richtung U-Bahnhof Haselhorst vor sowie entlang Falkenseer Chaussee und Falkenseer Damm zum Rathaus Spandau vor.

In ihrem Antrag argumentieren die Grünen, durch die Pop-up-Bikelanes lasse sich „kurzfristig testen, welchen Effekt die Einrichtung eines Radfahrstreifens oder Radweges direkt vor Ort haben kann“. Sie könnten unter Umständen auch als Grundlage dafür dienen, bereits geplante Radverkehrsanlagen in der Umsetzung zeitlich vorzuziehen.

Amt sieht bislang keinen Bedarf für Pop-up-Radwege

Im Spandauer Straßen- und Grünflächenamt werden die temporären Radwege zurückhaltender beurteilt. Pläne, solche einzurichten, gibt es bislang nicht. Dabei wird vor allem auf Zahlen und die Unterschiede zwischen einem Außenbezirk wie Spandau und der Innenstadt verwiesen. So gebe es bislang weder belastbare Zahlen zu einem Anstieg des Radverkehrs, noch zu einer Veränderung des motorisierten Individualverkehrs im Bezirk Spandau, die straßenverkehrsbehördliches Handeln ermöglichen würden, heißt es.

Im Unterschied zu den Innenstadtbezirken sei ein Außenbezirk zudem von weiten Wegen, einem hohem Kfz-Bestand und vielen Pendlern aus dem Umland geprägt, wird auf Nachfrage weiter erklärt, sodass die Situation in Spandau anders zu bewerten sei. Die aktuellste Haushaltsbefragung zum Verkehrsverhalten der Berliner ergab tatsächlich Unterschiede zwischen Spandau und der gesamten Stadt. So lag in Spandau der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bei 42 Prozent, 10 Prozent entfielen auf den Radverkehr. In Berlin entsprach der MIV-Anteil 26 Prozent, beim Radverkehr waren es 18 Prozent.

„Sollten sich in Zukunft in Spandau relevante Veränderungen im Nutzungsverhalten ergeben, wird der Bezirk versuchen, dem mit geeigneten Maßnahmen für alle Verkehrsarten zu entsprechen“, teilt das Amt abschließend mit.

Grüne in Spandau unterstützen auf Pop-up-Busspuren

Auch der Vorsitzende des Verkehrsausschuss in der BVV, Jochen Liedtke (SPD), sieht die Pop-up-Radwege skeptisch. „Man sieht, dass es schnell gehen kann, das ist gut“, sagt er, aber: „Das Problem für Radfahrer sind vor allem die Kreuzungen, da passieren die Unfälle. Ich wüsste nicht, wie ein Pop-up-Radweg das verbessert.“ Zudem verweist er darauf, dass es das Ziel sein müsse, den Busverkehr zu beschleunigen. Die temporären Radwege, durch die ein Fahrstreifen wegfällt, würden diesen eher ausbremsen.

Auch wenn es dazu noch keinen Antrag gibt, unterstützt die Grünen-Fraktion durchaus auch Pop-up-Busspuren, wie Gollaleh Ahmadi sagt. Für diese „kommen alle Straßen in Betracht, die von Buslinien in Richtung Innenstadt, Rathaus Spandau und zu Verkehrsknotenpunkten genutzt werden“, sagt sie. Insbesondere müssten hierbei die Heerstraße, sowie wie bei den Bikelanes die Strecken Brunsbütteler Damm/Ruhlebener Straße/Charlottenburger Chaussee sowie Falkenseer Chaussee/Damm in den Blick genommen werden.

