Senat will Fläche auf Spandauer Insel Eiswerder kaufen

Berlin. Die Wasserstadt ist eines der Gebiete in Spandau, die besonders stark wachsen. An zahlreichen Orten wird gebaut, weitere Projekte befinden sich in der Planung. Für die erwarteten neuen Bewohner in der Region werden aber auch Freizeitangebote und Grünflächen benötigt. Das Land Berlin verhandelt deshalb aktuell mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) über der Ankauf der etwa vier Hektar großen Nordhälfte der Insel Eiswerder im Zentrum der Wasserstadt.

In der aktuellen Antwort von Staatssekretär Sebastian Scheel auf eine Antwort der SPD-Abgeordneten Bettina Domer heißt es: „Es gibt gemeinsame Bestrebungen des Bezirks und des Berliner Senats, in der Wasserstadt oder im näheren Umfeld Grundstücke zu erwerben und diese für den weiteren Gemeinbedarf (öffentliches Grün, Sport, Kultur, etc.) zu nutzen.“ Als konkretes Beispiel wird jenes Grundstück auf der Insel Eiswerder genannt.

Bereits 4000 neue Wohnungen in der Wasserstadt entstanden

Neue, siedlungsnahe Grün- und Erholungsflächen hält auch Spandaus Baustadtrat Frank Bewig (CDU) in der Spandauer Region für erforderlich. „Seit dem Beginn der Entwicklungsmaßnahme sind in der Wasserstadt 4000 neue Wohneinheiten realisiert worden.“ In den nächsten Jahren sollen planmäßig noch mehrere Tausend hinzukommen. „So sehr versucht werden wird, genügend Sport- und Grünflächen bei der Weiterentwicklung der Wasserstadt in den einzelnen Gebieten vorzusehen, wird weiterhin ein zusätzlicher Bedarf gesehen“, sagt Bewig.

Dass die Nordhälfte der Insel Eiswerder genutzt werden soll, um das kulturelle Angebot und das Sportangebot auszuweiten, sei dabei nicht immer von allen Seiten geplant gewesen. „Das Land Berlin und der Bund hatten durchaus die Vorstellung, dort weiteren Wohnungsbau vorzusehen“, sagt der Stadtrat, das habe er abgelehnt. Er sieht den Ankauf der Fläche als „einmalige Chance“, um die „für die wachsende Bevölkerung notwendigen öffentlichen Grünflächen auf der mitten im Spandauer See liegenden Insel zu schaffen, diese Flächen für die Öffentlichkeit zu sichern und dabei einen hochwertigen Freiraum zu entwickeln“.

Vereine sollen auf der Insel Eiswerder bleiben können

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erklärt auf Anfrage, man wolle die „naturräumlichen Qualitäten der Insel“ für die Öffentlichkeit erlebbar machen, dafür auf weiteren Wohnungsbau verzichten. Sie ergänze „die Quartiersbildung der Wasserstadt Oberhavel als zentraler, grüner Ort mit hoher Aufenthaltsqualität“.

Aktuell wird das Areal von zwei Angelsportvereinen, einem Kanuverein, einer Marina, zwei Wohnungsmietern, einer Künstlergruppe und rund 30 Mietern mit einer Erholungsparzelle genutzt, heißt es von der Bima. Der Bezirk hat das Ziel, die Vereine und weiteren Nutzer dort zu behalten und das Areal bei Bedarf auch für weitere Vereine zu verwenden, die möglicherweise an ihren bisherigen Standorten weichen müssen.

Boden auf der Insel Eiswerder wurde noch nicht umfassend saniert

Bis zur Umsetzung der Pläne kann es allerdings noch dauern. Die Verhandlungen zum Ankauf der Fläche stehen noch am Anfang, wie die Bima mitteilt. Hinzu kommt: Vor einer Nutzung wären wohl auch noch Bodensanierungen notwendig.

„Die gesamte Insel Eiswerder, also auch der Nordteil der Insel, ist aufgrund der ehemaligen Nutzung im Bodenbelastungskataster des Bezirksamtes Spandau verzeichnet“, teilt die Bima auf Nachfrage mit. Eiswerder war früher eine bedeutender Militärstandort, unter anderem mit einer Pulverfabrik, einer Geschützgießerei und einer Munitionsfabrik.

Bislang habe es teilweise Sanierungen gegeben, die der Gefahrenabwehr für die Bestandsnutzung dienen. Aber: „Da zum damaligen Zeitpunkt eine künftige Nutzung der Nordinsel noch nicht feststand, an der der Sanierungsumfang zu messen ist, war eine umfassende Sanierung noch nicht möglich“, so die Bima. Diese steht also noch aus.

