Spandau. Raub, Körperverletzung, Bedrohung – allein im Jahr 2018 hatte die Polizei im Bezirk Spandau 147 Straftaten von Jugendlichen verzeichnet. Doch mit Blick auf das vergangene Jahr verübten Jugendliche nicht etwa mehr Straftaten sondern weniger. Das zeigt eine Auflistung der Senatsinnenverwaltung, die so eine Anfrage der Abgeordneten Bettina Domer (SPD) beantwortet.

Zu den Orten, die am stärksten von Jugendgruppengewalt betroffen sind, zählt der Bereich rund um das Rathaus Spandau mit dem Münsinger Park, dem Lindenufer und den Spandau-Arcaden. Als Grund nennt die Senatsverwaltung den zentralen Verkehrsknotenpunkt, durch den regelmäßig eine Vielzahl von Jugendlichen anzutreffen sei. Das belegen auch die Zahlen: Im Ortsteil Spandau, in dem die zuvor genannten Orte liegen, gab es im Jahr 2018 77 Delikte, die meisten in den Bereichen Körperverletzung (zwölf), gefährliche Körperverletzung auf Straßen (27) und Raub (22).

2019 ist es dort etwas ruhiger geworden. Im Vergleich zum Vorjahr sind bei Körperletzung neun, bei der gefährlichen Körperverletzung 13 und beim Raub 16 Delikte verzeichnet worden – insgesamt 45 Straftaten wurden von Jugendlichen verübt.

In Gatow gab es 2019 keine Straftat

Für das aktuelle Jahr gibt es bislang nur Zahlen bis Anfang April: Da führt Staaken derzeit mit neun Delikten die Liste an, in Spandau wurden acht dokumentiert. In Siemensstadt sind es fünf, allerdings scheint dort die Kriminalität zu steigen, denn so viele Delikte wurden jeweils in den vergangenen beiden Jahren verübt. Wie auch in den Jahren 2018 und 2019 dominieren 2020 Körperverletzung und Raub – insgesamt sind es im gesamten Bezirk 31 Straftaten, die bis April verübt wurden.

Relativ ruhig ist es hingegen in Gatow (2018: eine Straftat, 2019: keine) und Kladow (2018: keine, 2019: vier). Auch die Festnahmen sind im Verlauf der Jahre zurückgegangen: 2018 waren es acht (davon sieben Raubdelikte sowie eine gefährliche Körperverletzung), 2019: Eine (Raubdelikt), 2020 (Stand: 9. April 2020): Keine.

Der positive Trend mag daraus resultieren, dass mit den jungen Menschen gearbeitet wird – „da durch die Operative Gruppe Jugendgewalt (OGJ) in Spandau ein enger Kontakt mit den Jugendlichen gepflegt und bei Vorfällen umgehend durch Präsenz und gezielte Interventionsmaßnahmen reagiert wird“, sagt ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung. Weiterhin würden aus dem zuständigen Polizeiabschnitt in den genannten Bereichen Einsätze mit Dienstkräften der Dienstgruppen sowie der Direktion Einsatz/Verkehr durchgeführt. Dabei würden auch Präventionsdienstkräfte des Abschnitts in die Maßnahmen integriert, heißt es.

AG Jugendgewalt als zentrales Netzwerk

Um die Entstehung von Brennpunkten der Jugendkriminalität rechtzeitig zu erkennen, werden in Spandau nach Angaben des Senats Präventionsdienstkräfte und Kontaktbereichsbeamte im gesamten Bezirk flächendeckend eingesetzt. Aufklärungsarbeit im Hinblick auf die Entstehung von Brennpunkten der Jugendkriminalität sei ein Dauerauftrag im Rahmen des täglichen Dienstes. Hierzu bestünde regelmäßig Kontakt mit Netzwerkpartnern, wie zum Beispiel den freien Trägern und Sozialarbeitenden. Es gibt in Spandau als zentrales Netzwerk die AG Jugendgewalt unter Federführung des Jugendamtes, die sich regelmäßig aus Vertretern der Bereiche Schulsozialarbeit, Jugendhilfe, Schulpsychologie, Straßensozialarbeit, Jugendfreizeiteinrichtungen, Polizei und weiteren Trägern zusammensetzt. Außerdem finde nach Angaben des Senats ein regelmäßiger oder anlassbezogener Austausch mit dem Begleitausschuss „Partnerschaft für Demokratie“, dem „Jugendhilfeausschuss“ und dem „AK Kinderschutz“statt.

Wie viel Wert auf Prävention gelegt wird, zeigt die Liste der Schulen, an denen Polizeibeamte bereits auf Veranstaltungen über die Themen Gewalt, Waffen, Drogen oder Cybermobbing referiert haben – 30 Grundschulen, 23 Oberschulen sowie an der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete „Birkenhof“ an der Spandauer Straße. Bei bereits bestehenden auffälligen Jugendgruppen fokussiert sich die OGJ auf die Identifizierung der Anführer. Werden diese schnell überführt und isoliert, kann die Polizei so weiteren Straftaten entgegenwirken.

Aber auch städtebaulich kann jeder Bezirk gegen Kriminalität vorgehen, wie etwa durch die Installation von Beleuchtungsanlagen – Hauptsache, bestehende Rückzugsräume werden einsehbar gemacht. Diese Tipps geben die Verantwortlichen aus dem Kontaktbereichsdienst, die Dienstgruppenleitungen sowie die Verantwortlichen für städtebauliche Kriminalprävention an das Bezirksamt Spandau weiter, mit dem die Polizei eng zusammenarbeitet. Ebenso bringt sich die Polizei mit ihrer Perspektive in Gesprächen mit Baugesellschaften oder dem Quartiersmanagement regelmäßig ein. Im Münsinger Park gegenüber dem Bahnhof Spandau zeigen derartige Maßnahmen bereits eine positive Wirkung. Deutlich hellere Leuchten, das Schneiden der Hecken und Sträucher und eine Veränderung der Parkwege – all dies bewirkte, dass bereits deutlich weniger Straftaten begangen wurden.