Warum Spandau nur wenige Tage einen grünen Radweg hatte

Berlin. Auch Spandau hat kürzlich einen grünen Radweg bekommen – allerdings nur für wenige Tage. Ende April wurde ein Teilstück des Radstreifens an der Zeppelinstraße bis hin zur Kreuzung Seegefelder Straße grün markiert. Kurz darauf war die Farbe allerdings wieder verschwunden. In den sozialen Netzwerken führte das bereits zur Mutmaßung, die Farbe sei nicht wasserfest gewesen – es wäre immerhin nicht das erste Mal gewesen, dass es Probleme gibt.

Im vergangenen Jahr wurde auf der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg und auf der Joachim-Friedrich-Straße in Halensee grüne Farbe durch starken Regen fortgespült. Doch in Spandau hatte das Verschwinden der Markierung nichts mit fehlender Wasserfestigkeit der Farbe zu tun. Stattdessen habe es gar kein Auftrag gegeben, den Radweg grün zu markieren, wie aus dem Bezirksamt nun auf Nachfrage erklärt wurde.

Baufirma soll Radweg ohne Rücksprache farbig markiert haben

Dass auf dem etwa 20 Meter langen Abschnitt der Zeppelinstraße überhaupt Bauarbeiten stattfanden, hing mit einer Havarie einer Leitung der Berliner Wasserbetriebe zusammen, teilt Verkehrsstadtrat Frank Bewig (CDU) mit. Diese habe es auch erforderlich gemacht, das Teilstück des Radwegs neu herzustellen.

„Die mit der Markierung der Fläche beauftragte Firma hat eigenmächtig und ohne Rücksprache mit dem Straßen- und Grünflächenamt grüne Farbe zur Markierung des Radwegs aufgetragen“, erklärt der Stadtrat weiter. Eine Anordnung dazu habe es nicht gegeben, sodass die Farbe wieder abgefräst wurde, die Kosten habe die Baufirma tragen müssen. Anschließend sei der Radweg „in ordnungsgemäßen Zustand versetzt und korrekt markiert“ worden. Er ist nun wieder grau.

In Spandau gibt es bislang keine grünen Radstreifen, auch in diesem Jahr wird wohl keiner hinzukommen. Das landeseigene Unternehmen Infravelo, das eigentlich für die farblichen Beschichtungen von Radwegen in Berlin zuständig ist, plant in diesem Jahr, insgesamt neun Kilometer Radstreifen zu markieren. Begonnen haben die Arbeiten bereits an der Schloßstraße in Steglitz. Fünf weitere Projekte sollen folgen, in Spandau liegt jedoch keines davon.

