Historische Säule: Spandauer suchen Spender für Wiederaufbau

Berlin. Den Plan gibt es bereits seit einigen Jahren, nun soll es an die Umsetzung gehen: Im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt soll eine historische, vier Meter hohe Keramiksäule wiederaufgebaut werden, die bis 1958 an der Kreuzung Heerstraße/ Pichelsdorfer Straße stand. Dafür sucht der „Wilhelmstadt und Pichelsdorf Förderverein“ aktuell Sponsoren. Rund 60.000 Euro, sagt der Vorsitzende Ulrich Deus-von Homeyer, werden für das gesamte Projekt kalkuliert.

Die 1937 errichtete Säule setzte sich aus insgesamt 18 Keramik-Platten und einer Weltkugel an der Spitze zusammen und war ein Geschenk aus Velten. Eine dortige Ofenfabrik hatte die Keramiken mit Motiven aus Spandaus Geschichte und dem Havelland hergestellt und gestiftet, basierend auf einen Entwurf des Bildhauers Gottfried Kappen. Die Säule sollte Besucher für Spandau und das Havelland werben, gleichzeitig habe dahinter aber noch eine andere Hoffnung gesteckt, sagt Deus-von Homeyer: Dass andere Gemeinden später ebenfalls eine solche Säule beauftragen würden.

Spandauer Bezirksverordnete haben sich für Wiederaufbau eingesetzt

1958 wurde in Spandau der Abriss der Säule beschlossen und umgesetzt, nachdem diese im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden war. Von den Keramikplatten wurde nur ein Teil aufbewahrt. Für den Wiederaufbau sollen sie alle neuangefertigt werden, rund 2000 Euro koste das pro Stück, sagt der Vereinsvorsitzende.

Das Bezirksamt Spandau wurde bereits 2017 von der Bezirksverordnetenversammlung damit beauftragt, den Wiederaufbau der Säule zu prüfen. Das Amt legte im Jahr darauf einen möglichen Ablauf vor, es gebe bereits eine Vorentwurfplanung, hieß es darin. Voraussetzung für das Projekt ist jedoch eine Finanzierung der Kacheln durch Sponsoren.

Daran wird nun gearbeitet. 20 Spandauer Firmen habe man im vergangenen Monat angeschrieben und um Unterstützung gebeten, eine positive Reaktion habe es bisher gegeben: Eine Bank habe 2000 Euro zugesagt, berichtet Deus-von Homeyer, der selbst seit 1955 in Pichelsdorf lebt und, wie er sagt, alles sammelt, was es über Pichelsdorf gibt. Aktuell arbeitet er aber auch an einem kleinen Buch über die Ortslage und sucht dazu noch weiteres Material, Bilder oder Postkarten.

Verein hat das Ziel, 2021 mit dem Wiederaufbau zu beginnen

Mit Blick auf die Corona-Pandemie ist dem Spandauer bewusst, dass sich die Sponsorensuche zurzeit schwierig gestalten könnte – viele Unternehmen müssen aufgrund der finanziellen Einbußen der vergangenen Wochen ihr Geld erst einmal zusammenhalten, statt zu spenden. Dennoch hoffe man auf weitere Zusagen, eine weitere Option sei es, bei Stiftungen Fördermittel zu beantragen.

Ziel sei es zunächst, die nötigen 36.000 Euro für die Kacheln zusammen zu bekommen, sagt Deus-von Homeyer. „Das ist ein langfristiges Projekt, aber wir hoffen alle, dass es im Sommer oder Herbst aufwärts geht, sodass wir 2021 mit dem Bau beginnen können.“ Immerhin: Das Oberstufenzentrum Bautechnik aus Spandau habe bereits Interesse an einer Zusammenarbeit beim Wiederaufbau bekundet.

