Berlin. Die Nachfrage nach Masken ist momentan groß – das lässt sich auch an diesem Mittag an der Carl-Schurz-Straße 35 in Spandau erkennen. Im ersten Stock hat sich eine kleine Schlange gebildet von Menschen, die hier eine Gesichtsmaske gegen eine Spende abholen möchten. Genäht wurden diese von Flüchtlingen aus Afghanistan und dem Iran, die nun in Spandau leben.

Die Idee zu dem Projekt hatten die Geflüchteten selbst, erzählt Afsaneh Afraze-Ketabi von der Gesellschaft für Interkulturelle Zusammenarbeit (Giz) in Spandau. Denn mit den Einschränkungen während der Corona-Krise kam auch die Zwangspause von Integrations- und Sprachkursen für Flüchtlinge.

Das betrifft auch die Giz, die neben den Kursen verschiedene Beratungen und Projekte anbietet, etwa gezielt für geflüchtete Frauen. Auch sie mussten zunächst aussetzen und auf telefonische sowie Chat-Kommunikation umstellen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Flüchtlinge nähen in Spandau täglich bis zu 250 Masken

In einer dieser Chat-Gruppen begannen geflüchtete Frauen, Fotos von Masken zu teilen, die sie selbst zu Hause genäht hatten, erzählt Afraze-Ketabi, die bei der Giz in verschiedene Frauenprojekte involviert ist. „Und sie haben gefragt, wie sie die Masken an Schutzbedürftige schicken können.“ So entstand der Plan, daraus ein neues Projekt aufzubauen.

Täglich stellen in den Giz-Räumen nun zehn Frauen und drei Männer – unterteilt zwei Schichten – Masken her. Pro Tag, schätzt Afraze-Ketabi, kämen so 200 bis 250 Stück zusammen. Den Stoff habe Ikea gespendet, Nähmaschinen hätten zum Teil die Frauen selbst mitgebracht, drei seien gekauft worden. „Ich arbeite mit den Frauen seit Jahren. Das hier ist eine Möglichkeit, ihr Selbstbewusstsein zu stärken“, erzählt die Projektleiterin.

Bei Arbeitsbeginn würden die Geflüchteten fragen, wie viele Bestellungen es gebe - „und dann machen sie das einfach“, sagt Afraze-Ketabi. Denn nicht nur Privatpersonen nutzen das Angebot, auch Bildungsträger oder Apotheken greifen auf die Masken zurück, so dass es zum Teil auch Großbestellungen von mehreren Hundert Stück gibt.

Geflüchtete bekommen Einblick in die deutsche Arbeitswelt

Frauen, die vorher keine Arbeit gefunden haben, hätten so das Gefühl, etwas zurückgeben zu können. Gleichzeitig bekommen sie einen Eindruck von der hiesigen Arbeitswelt. „Sie verstehen das deutsche Arbeitsklima besser“, erklärt Afraze-Ketabi. Da gebe es oft große Unterschiede zu den Heimatländern. Gleichzeitig würden sich die Deutschkenntnisse verbessern und die Flüchtlinge Fachbegriffe rund ums Nähen lernen.

Eine der Frauen, die mit selbst hergestellten Mundschutz an einer Nähmaschine sitzt, ist Jamila Ahmadi. Vor knapp vier Jahren ist sie aus dem Iran nach Berlin bekommen, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. „Im Iran habe ich auch schon genäht, manchmal beruflich, manchmal zu Hause“, erzählt sie. Das Nähen mache ihr Spaß, und auch sie sieht das Projekt als Möglichkeit, etwas zurückzugeben. „Deutschland hilft uns, jetzt möchte ich den Leuten helfen“, sagt sie. Auch ihre Tochter unterstützt das Projekt.

Ahmadi kann sich vorstellen, das Nähen sogar wieder zum Beruf zu machen. Aber auch mit Kindern zu arbeiten oder in der Kirche sind Optionen für sie. Hauptsache, sie habe etwas zu tun, sagt die Iranerin. „Ich möchte nicht zu Hause bleiben.“

Sprachkurse laufen über Messenger-Dienste weiter

Auch Ahmadi würde eigentlich zurzeit einen Sprachkurs in Spandau absolvieren, wäre nicht die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Ganz fällt der Unterricht aber nicht aus, wie Özcan Kalkan, Regionalkoordinator im Projekt „Kasa“, erzählt. In dem Unterricht wird den Teilnehmern Deutsch auf besondere Weise beigebracht, in dem auch die Muttersprache einbezogen wird.

„Die Geflüchteten bekommen jetzt Aufgaben über den Messenger-Dienst Telegram“, erzählt er. „Das läuft sehr gut, die Menschen wollen lernen.“ Manche würden die Antworten innerhalb weniger Minuten zurückschicken.

Auch das Masken-Projekt könnte noch weiteren, positiven Einfluss auf Integration und Deutschkenntnisse der Teilnehmer haben. „Es gibt so viele gute Rückmeldungen. Viele fragen, wie sie die Frauen unterstützen können“, erzählt Afraze-Ketabi. Eine Idee sei, Tandems zu bilden, bei denen die Geflüchteten Deutsch lernen und gleichzeitig der anderen Person ihre Muttersprache beibringen.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.