Platzmangel: Acht Spandauer Schulen bekommen neue Container

Berlin. Der Bedarf an Schulplätzen in Spandau wächst, viele Schulen sind jedoch bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Weil der Bau neuer Schulen einige Jahre in Anspruch nimmt, reagiert das Bezirksamt auf die wachsende Nachfrage, in dem an bestehenden Einrichtungen Container aufgebaut werden. Sieben Schulen sollen in diesem und im nächsten Jahr um Containerbauten ergänzt werden. Zudem ist geplant, an einem weiteren Standort mit Containern zu arbeiten, bis dort eine neue Grundschule fertig wird.