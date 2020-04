Neue Initiative gegen Müll an der Heerstraße Nord gegründet

Berlin. Fragt man Bewohner, was sie am Kiez Heerstraße Nord am meisten stört, dann wird man häufig hören: der Dreck und Müll, der hier in vielen Ecken zu finden ist, sei es entlang der Straßen, an Spielplätzen oder zwischen den Wohnhäusern. Nicht alle wollen das aber tatenlos hinnehmen. Seit einigen Jahren wird deshalb bereits der „Stadtteilputz“ veranstaltet. Nun hat sich eine neue Initiative von Anwohnern gegründet, die gegen den Schmutz vorgehen wollen.

„Bunt und Sauber“ nennt sich die Gruppe Spandauer, die sich dem Müll, aber auch den Schrottautos widmen will, die im Kiez auf zahlreichen Parkplätzen zu finden sind. Bei einem einzigen Rundgang habe er mehr als 30 dieser Autos gezählt, sagt Hans-Jürgen Wanke von der Initiative. Das Problem: Viele Parkplätze in dem Kiez gehören den dortigen Wohnungsgesellschaften. Diese müssten als Grundstückseigentümer das Abschleppen der Fahrzeuge selbst organisieren und auch zunächst die Kosten dafür tragen. So komme es vor, berichten Anwohner, dass Autowracks Monate oder sogar Jahre im Kiez stehen. Anwohner berichtet von Müll, der aus Fenstern geworfen wird Noch ist die Initiative klein, sieben Anwohner seien aktiv, sagt Wanke. Die Corona-Krise kam den Plänen dazwischen, erste Aktivitäten zu organisieren und noch weitere Menschen aus dem Kiez für die Arbeit zu gewinnen. Eine kleine Aktion gab es in dieser Woche aber doch: An großflächiger, gelber Farbfleck direkt an einer zentralen Kreuzung störte Anwohner Peter Schuhmann bereits seit sechs Monaten. Bei verschiedenen Ämtern und der Berliner Stadtreinigung (BSR) habe er darauf aufmerksam gemacht, passiert ist nichts. Also machte er sich nun mit einem Spaten selbst daran, die Farbe vom Boden zu kratzen. Hans-Jürgen Wanke will mit der Initiative "Bunt und Sauber" gegen die Vermüllung im Kiez Heerstraße Nord vorgehen.

Foto: Jessica Hanack / Hanack/ BM Auch Schuhmann fallen Müll und Schrottautos im Kiez zunehmend auf. Er schildert von Anwohnern, die ihre Mülltüten einfach aus dem Fenster werfen. Seit 25 Jahren wohnt Schuhmann im Kiez, solche Probleme habe es früher nicht gegeben, sagt er. Er weist auf ein Thema hin, das man ebenfalls öfter hört: Es fehle die Durchmischung im Kiez. Der Anteil an Bewohnern, die Transferleistungen beziehen, ist hoch, mehr als jeder zweite hat einen Migrationshintergrund. Die Verständigung ist da nicht immer leicht. Trotzdem sagt Wanke, gebe es so wie Schuhmann „zig Leute“, die sich für den Kiez interessieren, die sich kleinteilig engagieren. „Die Idee ist es, die Menschen zusammenzubringen“, erklärt er. Davon verspricht sich die Initiative eine größere Außenwirkung. Initiative will Anwohner über Müllvermeidung informieren Für die nächsten Monate – nach Ende der Corona-Krise – haben sich die Mitglieder vorgenommen mit zuständigen Akteuren wie der BSR über mögliche Aufklärungsaktionen und Strukturen der Abfallentsorgung zu sprechen, außerdem zu schauen, wie die Mieter selbst für mehr Sauberkeit im direkten Umfeld sorgen können. „Man müsste die Anwohner zur richtigen Mülltrennung und zur Müllvermeidung informieren“, sagt Wanke. Insgesamt, sagen beide, sei der Kiez deutlich besser als sein Ruf. Es gebe große Freiflächen zwischen den Häusern, viel Grün, eine schnelle Anbindung an den Spandauer Bahnhof. „Lebenswert und liebenswert“ nennt Wanke die Großsiedlung. Nur bei der Vermüllung, da gibt es eben noch Verbesserungspotenzial. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.