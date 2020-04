“Zwischen Tüll und Tränen“ (Vox): In Spandauer Loft suchen Bräute ihr Traumkleid

Berlin. Wer auf dem Gewerbehof am Brunsbütteler Damm in Spandau steht, vermutet nicht, was sich in einem der Backsteingebäude befindet: knapp 500 Brautkleider, ordentlich aufgereiht, daneben glitzernde Pumps, Ringe und Schleier. Ende 2018 hat die Berlinerin Melanie Mohamed hier, umgeben von einem Großhändler und Fachgeschäften für Farben und Fliesen, ihr Brautmode-Loft „Vanity Bridal“ eröffnet. Und ist damit inzwischen regelmäßig im Fernsehen zu sehen: Bei der Show „Zwischen Tüll und Tränen“ des Privatsenders „Vox“ werden Brautmode-Ausstatter dabei begleitet, wie sie für Frauen das passende Kleid finden. Seit dem vergangenen Jahr ist auch Melanie Mohamed dabei.

Mohamed ist in Berlin geboren und in Wedding aufgewachsen, ihre Eltern stammen beide aus Ghana. Mode, sagt sie, habe sie schon immer interessiert, schon als Mädchen habe sie Spaß daran gehabt, Outfits zusammenzustellen. Als 17-Jährige begann sie, für Berliner Boutiquen zu modeln, nachdem sie auf der Straße angesprochen worden sei, „das war um die Ecke von der Wohnung meiner Mutter“, erinnert sich Mohamed. Mit langen Beinen und einer Größe von 1,80 Meter erfüllt die Berlinerin grundlegende Voraussetzungen für den Job.

Melanie Mohamed war selbst Model auf Hochzeitsmessen

Bei ihrer Mutter stieß das Modeln allerdings nur auf wenig Begeisterung. „Sie ist Pfarrerin und hatte ein Bild im Kopf, dass Models immer halbnackt sind“, sagt die 27-Jährige und lacht. Trotzdem blieb sie dabei, lief vor allem bei Modenschauen über den Laufsteg. Am Ende entschied sie sich aber dagegen, den Job intensiver zu verfolgen. Eine Modelagentur habe ihr einen Vertrag angeboten, vorausgesetzt, dass sie in den nächsten zwei Monaten noch etwas dünner werde, erzählt Mohamed. Das wollte sie nicht.

Also machte sie nach der Schule eine Ausbildung zur Sozialassistentin, kam aber später, als Hobby, doch wieder zum Modeln zurück: Auf Hochzeitsmessen präsentierte Mohamed auf dem Laufsteg neue Kollektionen von Brautkleidern und kam dort schließlich auch auf die Idee, ihren eigenen Laden für Brautmode zu eröffnen.

Auf einer der Messen, erzählt Mohamed, habe sie Uwe Herrmann getroffen – selbst Eigentümer eines Brautmodegeschäfts, seit langem bei der Fernsehsendung „Zwischen Tüll und Tränen“ dabei und zudem Freund von Mohamed und ihrem Partner. „Er hat mich gefragt: Warum machst du nicht dein eigenes Ding?“

Kein Plan B zum Brautmode-Loft in Spandau

Mohameds Freund ist ebenfalls in der Branche tätig, als Vertreter für Herrenanzüge und Brautkleider. „Er bringt die Erfahrung mit“, sagt die 27-Jährige. „Da habe ich gesagt: Lass es uns durchziehen.“ Der Moment ist inzwischen zweieinhalb Jahre her, danach begann die Suche nach einem passenden Ort. In ihrer Vorstellung sollte der Laden etwas Exklusives und viel Platz bieten, vor allem aber eine Atmosphäre, in der sich die Bräute wohlfühlen können. Die Fläche in Spandau habe ihr Freund bereits länger im Blick gehabt – und schließlich mitbekommen, dass das Loft renoviert wurde.

Die leere Halle mit großen Glasfenstern in der Decke verwandelten Mohamed und ihr Partner mit der Unterstützung von Freunden in einem Monat in ein Brautmode-Geschäft. „Da wurde es erst so richtig real für mich“, sagt sie. Mit einer Teilzeit-Mitarbeiterin startete Mohamed ihren Betrieb.

Und in dieser Anfangszeit war es auch, dass sich die Berlinerin an die Produktionsfirma von „Zwischen Tüll und Tränen“ wandte. In erster Linie aus pragmatischen Gründen, wie sie erzählt. „Ich dachte, das wäre ein guter Weg um zu starten und uns bekannter zu machen. Ich hatte dieses große Loft eröffnet und ich hatte keinen Plan B.“

Warten auf das Ende der Corona-Krise

Es habe eine Weile gedauert bis eine Reaktion kam, erzählt Mohamed, Mutter einer fünfjährigen Tochter und eines neun Monate alten Sohns. Dann ging es aber schnell: Die Berlinerin schickte ein kurzes Vorstellungsvideo an die Firma, dann wurde die erste Folge gedreht. An die, sagt Mohamed heute, denke sie nicht mehr gern zurück. „Ich war so aufgeregt“, erzählt sie. Im Nachhinein habe sie aber viel Zuspruch bekommen für ihr Auftreten vor der Kamera. Und die Aufregung hat sich mit der Zeit gelegt. „Es wurde von Mal zu Mal weniger, bei den letzten Drehs war ich total locker.“

Wird eine Folge im Fernsehen ausgestrahlt, dann schaut sich Mohamed diese immer mit ihrem Partner gemeinsam an. Und bislang habe sie auch immer ein passendes Kleid für die Braut gefunden. „Toi, toi, toi, dass es so bleibt“, sagt sie mit einem Lachen. Inzwischen komme es auch vor, dass Bräute sie im Laden erkennen und auf die Sendung ansprechen. Über sich selbst sagt Mohamed, sie sei eigentlich gar nicht der Typ, der ins Scheinwerferlicht dränge. „Ich lebe lieber ruhig mit meiner Familie.“

Aktuell beschäftigt die junge Geschäftsführerin vor allem die Corona-Krise, ihr Laden ist ebenfalls geschlossen. Brautkleider gibt es zurzeit nur virtuell auf den „Vanity Bridal“-Profilen in den sozialen Netzwerken zu sehen. Auch geplante Dreharbeiten, die eigentlich stattfinden sollten, wurden auf die Zeit nach der Krise verschoben. Wie so viele Unternehmer hofft Mohamed, dass die Zeit bald kommen wird.

