Quartier an der Havel: „Speicherballett“ entwickelt sich

Berlin. Das Havelufer in Spandau ist zurzeit ein beliebter Ort für Bauprojekte: Entlang des Flusses entstehen die „Waterkant“ und die „Havelmarina“, hier wird das „Carossa Quartier“ geplant – und nur gut einen halben Kilometer davon entfernt am „Speicherballett“ mit insgesamt etwas mehr als 600 Wohnungen und Kita gebaut. Im ersten Schritt widmete sich die Buwog, eine Tochtergesellschaft des Wohnungsbauunternehmens Vonovia, dort den historischen Speichergebäuden aus den 1930er-Jahren.

Zwei der drei werden denkmalgerecht restauriert und zu Wohnhäusern umgebaut, 82 Eigentumswohnungen entstehen dort. „Bei den Denkmalspeichern haben die Rohbauarbeiten im Oktober begonnen und laufen derzeit weiter“, sagt Buwog-Sprecher Michael Divé. Das Interesse an den Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sei groß, bis auf wenige seien alle bereits reserviert oder sogar verkauft.

Buwog investiert 250 Millionen Euro in Quartier in Spandau

Der dritte, nördlichste Speicher – der weder Fenster noch Zwischendecken hat – soll abgerissen werden. „Hierfür liegt eine denkmalrechtliche Genehmigung vor“, teilt Divé mit. Allerdings gibt es für den Abriss eine Bedingung: „Der Neubau muss in Kubatur und ,Footprint’ dem alten Speicher entsprechen. Der Abbruch darf nur beginnen, wenn sichergestellt ist, dass anschließend der Neubau beginnt.“ Auch in dem Gebäude sind Eigentumswohnungen geplant.

In das „Speicherballett“ investiert die Buwog nach aktuellem Stand rund 250 Millionen Euro, die Speicher sollen um weitere Gebäude ergänzt werden. Für den zweiten Bauabschnitt sind die Planungen inzwischen abgeschlossen, ein Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant. Dabei entstehen südlich der Speicher drei Wohnhäuser mit insgesamt 100 Eigentumswohnungen. Weil eines der Gebäude abgerundet ist und durch seine Form an einen Kieselstein erinnern soll, trägt dieser Abschnitt den Namen „Havelkiesel“.

„Speicherballett“: Dächer der Neubauten sollen Photovoltaikanlagen bekommen

Zwischen ein und vier Zimmer bieten die Wohnungen, die Größen variieren zwischen 43 und 123 Quadratmetern. Die Preise pro Quadratmeter sind etwas niedriger als in den sanierten Speichern, dennoch werden knapp 5000 Euro, teilweise mehr als 6000 Euro fällig. Dafür verweist die Buwog auf den Aspekt der Nachhaltigkeit, der in dem Quartier eine große Rolle spielen soll.

So will das Unternehmen Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Häuser installieren, die Hof- und Grünanlagen mit regional angepassten Pflanzen begrünen und Wasser sparen, in dem Regenwasser in quartierseigenen Zisternen gesammelt und anschließend für die WC-Spülung genutzt werden kann. Um Elektromobilität zu fördern, sollen in einer Tiefgarage auch E-Auto-Ladeplätze entstehen.

Bauantrag für Mietwohnungen soll im Sommer 2020 gestellt werden

Das Gesamtquartier soll am Ende einen Mix aus Eigentums- und Mietwohnungen bieten. „Für das erste Baufeld für Mietwohnungen laufen die Planungen derzeit und voraussichtlich im dritten Quartal 2020 soll der Bauantrag eingereicht werden. Der Baubeginn ist derzeit noch für Ende des Jahres geplant“, sagt Unternehmenssprecher Divé.

Die Planung für die Baufelder westlich der Parkstraße hat derweil noch nicht begonnen, sie soll Ende 2020 mit der Planung starten. In dem Bereich befindet sich auch die vorgesehene Kita – was heißt, dass diese erst entstehen wird, wenn die ersten Wohnungen fertig sind und Menschen in das Quartier nördlich der Altstadt Spandau gezogen sind. Für die Speicher wird eine Fertigstellung im kommenden Jahr angestrebt, weitere Wohnungen sollen im Jahr darauf folgen.

