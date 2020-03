Das Havelfest in Spandau ist eine wichtige Einnahmequelle für „Partner für Spandau“. Es wurde in diesem Jahr auf den Juli verschoben.

Bis Ende Juli finden wegen des Coronavirus keine Stadtfeste in Spandau statt. Das trifft Organisator, Künstler und Standbetreiber hart

Veranstaltungen Corona-Krise: Was der Ausfall von Spandaus Festen bedeutet

Berlin. Im kommenden Monat wäre eigentlich in Spandau die Saison der Stadtfeste eröffnet worden. Seit mehr als zehn Jahren gibt es den sogenannten Brandenburg-Tag, eine Mischung aus Reisemesse und Open-Air mit Bühnenprogramm. Doch der Tag fällt aus, genau wie die geplanten Veranstaltungen im Mai und Juni: das Konzert und Bürgerfest am Maselakepark und das traditionsreiche Spandauer Pfingstkonzert. Organisiert werden sie alle von der Bezirksmarketing-Agentur „Partner für Spandau“. „Das ist unser Geschäftsbetrieb“, sagt deren Geschäftsführer Sven-Uwe Dettmann. „Das geht an die wirtschaftliche Substanz.“