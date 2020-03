Arbeiten für das „Spandauer Ufer“ gehen voran

Berlin. Von den alten Gebäuden auf dem früheren Postgelände am Bahnhof Spandau ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen fallen entlang der Straße nun große Haufen mit Schutt auf – ein Zeichen dafür, dass das Projekt „Spandauer Ufer“ voranschreitet. Das neue Quartier soll knapp 80 Wohnungen, zwei Hotels, Gewerbe, Cafés, Restaurants und Einzelhandel beinhalten und vor allem mit dem 21 Stockwerke hohen Büro-Gebäude einen neuen Blickfang schaffen. Zudem soll der Sportboot-Anleger, der sich momentan noch am Stresowpark auf der anderen Havelseite befindet ans „Spandauer Ufer“ verlegt werden und so für zusätzliche Belebung sorgen.

Neben der früheren Paket- und der Werkzeughalle seien inzwischen auch die nicht sichtbaren Tanks weitestgehend entfernt, erklärt Agilolf Bachner, Geschäftsführer der Spandauer Ufer GmbH & Co. KG. Die Haufwerke beinhalten zum Teil recyceltes Material, zusammenhängend mit dem Abriss, das nun auf Schadstoffe untersucht werden soll.

Leitung auf dem Postgelände in Spandau muss verlegt werden

Kann das Material weiter verwendet werden, werde es als Tragschicht eingebracht, andernfalls werde es abgefahren. So soll eine Arbeitsebene für die späteren Baumaßnahmen geschaffen werden, erklärt Bachner. Dabei muss im nächsten Schritt noch eine Abwasserdruckleitung, die über das Grundstück verläuft, ins öffentliche Straßenland verlegt werden. Erst dann kann der Tiefbau starten.

Eigentlich, so hatten es die Planer angekündigt, sollte die Leitung bereits im vergangenen Jahr verlegt werden, doch der Zeitplan geriet etwas in Verzug. Damals erklärten die Planer auch, dass Baumfällungen notwendig würden. Erforderliche Ausgleichszahlungen sollten aber geleistet und zudem auch neue Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Geplant ist, Freiflächen in dem gesamten Quartier zu begrünen und vor allem ein grünes Ufer zu schaffen.

Künstler der „Urban Art Hall“ suchen neuen Standort in Berlin

Derweil ist noch unklar, was mit dem Brunnen der Bildhauerin Ursula Sax passiert. Zurzeit ist er an den Rand des Geländes gerückt, dort kann er aber nicht bleiben. Zunächst soll er vom Bezirk deshalb zwischengelagert werden. Inwieweit er später an anderer Stelle reaktiviert werden kann, ist aber noch offen – vor allem, weil im Bezirkshaushalt kein Geld dafür eingeplant wurde.

Auch die „Urban Art Hall“, die zeitweise für Leben und Kunstausstellungen in der alten Pakethalle sorgte, sucht noch einen neuen Standort. „Derzeit laufen Gesprächen mit potenziellen Unterstützern, dafür sind zwei Berliner Standorte im Fokus“, berichtet Künstler Moe. „Dazu erwarte ich in den nächsten zwei Wochen neue Informationen und hoffe, dass wir das Projekt zeitnahe angehen können.“ In Spandau gebe es zurzeit jedoch keine Möglichkeit, eine neue Halle zu etablieren, weil Immobilien dafür fehlen. Für die Idee, in Spandau eine Brandwand bunt zu gestalten, warte er noch auf eine Rückmeldung, so der Künstler.

