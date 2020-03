Vorbereitungen für die GSG9 laufen

In die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Berlin-Spandau soll künftig die Bundespolizei mit verschiedenen Einheiten, darunter die GSG9, einziehen.

Berlin. Auf dem Gelände der ehemaligen Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Bauarbeiten an. Das Gesamtareal soll für die Stationierung unterschiedlicher Einheiten der Bundespolizei instandgesetzt werden. „Denkmalgeschützte Objekte werden denkmalgerecht saniert, einige Gebäude müssen abgerissen und mehrere Neubauten errichtet werden“ – so berichtet es die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) auf Anfrage. Gemäß der Planung soll auch die Eliteeinheit, die GSG9, in Spandau stationiert werden.