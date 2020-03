Coronavirus: Großer Andrang bei neuer Teststelle in Spandau

Berlin. Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus haben auch das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe und das Medizinische Versorgungszentrum Havelhöhe in Kladow reagiert und eine gemeinsame Corona-Ambulanz eingerichtet. Der Zulauf dort war am ersten Tag groß. „Erschreckend viele“, so formulierte es Harald Matthes, ärztlicher Leiter und Geschäftsführer im Gemeinschaftskrankenhaus, seien am ersten Tag gekommen.

In den ersten zwei Stunden seien bereits 80 Menschen dort gewesen, danach seien es etwa 20 pro Stunde gewesen. Vor dem Haus 16, das sonst nicht in Betrieb ist und nun ausschließlich für die Teststelle genutzt wird, seien zwei Zelte aufgestellt worden. „Dennoch hatten wir die Situation, dass sich bis zu 30 Personen vor dem Haus aufgehalten haben“, so Matthes. Die Wartezeit habe aber bei unter einer Stunde gelegen. Lesen Sie auch: Coronavirus in Berlin - hier finden Sie alle Informationen Coronavirus: Nur 20 Prozent der Menschen hätten Symptome gehabt Hervorgehoben wird auf der Internetseite des Krankenhauses, dass die Teststelle eigentlich nur für „begründete Verdachtsfälle“ gedacht sei. Daran hätten sich jedoch nicht alle gehalten: Nur 20 Prozent der Menschen, die zur Ambulanz gekommen sind, hätten Symptome gehabt und seien tatsächlich getestet worden. So verbreitet sich das Coronavirus in Deutschland Die meisten Menschen seien einfach beunruhigt gewesen und hätten dann zum Teil frustriert reagiert, weil bei ihnen kein Test gemacht wurde. „Wer keine Symptome hat, bekommt keinen Abstrich“, stellt Matthes klar. Hintergrund dabei ist, so erklärt es der Arzt, dass die Inkubationszeit bei bis zu zwölf Tagen liege. Das heißt: Wenn jetzt ein Test gemacht wird und der negativ ist, könne der Patient trotzdem mit dem Coronavirus infiziert sein, so Matthes. Lesen Sie auch: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus Gemeinschaftskrankenhaus in Spandau richtete Telefonhotline ein Auch eine extra Telefonhotline hat das Krankenhaus eingerichtet. Rund 150 Telefonate hätten die Mitarbeiter bis zum Nachmittag geführt, einige seien so bereits vom Kommen abgeholten worden. Dennoch sagt Matthes, die Entscheidung für die vom normalen Krankenhausbetrieb abgetrennte Corona-Ambulanz sei wichtig gewesen. Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin lesen Sie hier. „In der normalen Rettungsstelle hätten wir das nicht stemmen können“, sagt er. Für die kommenden Tage rechnet der Arzt mit mit einem noch größeren Andrang. „Ich glaube, dass wir zunehmend symptomatische Patienten haben werden, die wirkliche Infektzeichen haben.“ Damit würde auch die Zahl der erforderlichen Abstriche steigen. Die nächsten 1000 Abstrichröhrchen seien dem Krankenhaus für Dienstag bereits zugesichert worden. Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland lesen Sie hier.