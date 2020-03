Poller an der Altstadt Spandau werden ausgetauscht

An der Breiten Straße in der Altstadt Spandau stehen Poller, die die Durchfahrt versperren sollen.

Berlin. Autofahrer, die die Altstadt Spandau unerlaubterweise als Abkürzung nutzen, sollten eigentlich seit dem vergangenen September Geschichte sein. An der Zufahrt Breite Straße Ecke Charlottenstraße sowie an der Ecke Carl-Schurz-Straße/ Mönchstraße wurden damals Poller installiert, um den Verkehr aus der Fußgängerzone herauszuhalten. Das Problem: Zwei Poller waren mit einem sogenannten Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel versenkbar – und solch einen Schlüssel besitzen offenbar nicht nur Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Immer wieder wurden Poller von Unbefugten heruntergelassen und blieben im Boden versenkt, sodass auch andere die Chance nutzten.

Darauf reagiert das Spandauer Bezirksamt nun. Die versenkbaren Poller werden in dieser Woche ersetzt durch Klapp-Poller, die ausschließlich von Rettungskräften und der Polizei geöffnet werden können. Die versenkbaren Sperren sind bereits ausgebaut worden und sollen an anderer Stelle genutzt werden. Hohe Kosten würden durch den Austausch nicht entstehen, heißt es.

Man habe noch mehrere der Poller im Bestand, die Arbeiten könnten Mitarbeiter des Bezirksamts übernehmen. So ließen sich die Kosten auf 650 Euro begrenzen. Die Poller, die jetzt installiert werden, sollen eine höhere Hemmschwelle darstellen, so Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU), weil sie nur von Befugten zerstörungsfrei geöffnet werden könnten.

Poller in der Altstadt Spandau: Gewünschter Effekt bleibt aus

Dass Autofahrer trotz der installierten Poller sich ihre Wege durch die Altstadt suchen, war bereits kurz nach dem Aufbau ein Thema. Damals hatte der Stadtrat gesagt, es sei abgesprochen, dass es künftig regelmäßige Kontrollen des Ordnungsamtes gebe. Das Bezirksamt setzte darauf, dass sich diese Kontrollen herumsprechen und so dabei helfen, den Verkehr aus dem historischen Zentrum herauszuhalten.

Doch der gewünschte Effekt war offenbar unzureichend. Auf Twitter veröffentlichten Nutzer auch in diesem Jahr noch Fotos und Videos von parkenden und fahrenden Autos. Auch Jochen Liedtke, Vorsitzender des Spandauer Verkehrsausschusses (SPD), bestätigt, dass die Poller bislang keinen Effekt hätten, weil die entscheidendenden Sperren dauerhaft versenkt seien.

„Es ist genauso wie vorher“, sagt er, und: „So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“ Ein Dreikant-Schlüssel sei in jedem Baumarkt zu kaufen, damit mache man es den Menschen zu einfach. Entsprechend begrüßt er, dass das Bezirksamt nun handelt – auch wenn ihm die Reaktion zu lange gedauert hat.

Bezirksamt Spandau plant weitere Poller für die Altstadt

„Im Moment sind die versenkbaren Poller dauerhaft unten, dadurch ist der Effekt verpufft“, bestätigt auch Sven-Uwe Dettmann, Geschäftsführer der Bezirksmarketingagentur „Partner für Spandau“, die ihren Sitz in der Altstadt hat. Dass sich nun etwas tue, begrüßt er ausdrücklich. „Die Fußgängerzone muss eine Fußgängerzone sein“, so Dettmann. Auch das Ordnungsamt sei zuletzt öfter in der Altstadt unterwegs gewesen. „Das ist sehr positiv“, so Dettmann. Er ist daher optimistisch, dass bis zur Freiluftsaison tatsächlich der unerlaubte Verkehr reduziert ist.

Autofahrer, die in der Altstadt unterwegs sind, sind seit Langem ein Thema. Die Fußgängerzone ist bei vielen eine beliebte Abkürzungsstrecke, die sich die längere Fahrt am Rathaus Spandau vorbei sparen wollen. Im Zuge der Umgestaltung der Altstadt plant das Bezirksamt, in den kommenden Jahren an sämtlichen Zufahrten Poller aufzustellen.

