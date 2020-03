Berlin. Seilbahnen haben in Berlin zurzeit unerwartete Popularität: Nachdem das Verkehrsmittel zur Anbindung neuer Quartiere bereits in Pankow in den Blick genommen wurde und auch in Spandau die CDU den Vorschlag einer Seilbahn-Verbindung über den Wannsee gemacht hat, hat nun die Spandauer FDP gleich zwei Linien ins Spiel gebracht.

Eine soll von Kladow quer über den Bezirk bis zur Insel Gartenfeld in der Siemensstadt führen. Eine zweite, kürzere ist von der Grenze zu Falkensee bis zum Falkenseer Platz an der Altstadt vorgesehen. „Wir haben uns seit einem Jahr mit dem Thema beschäftigt“, sagt Paul Fresdorf, Abgeordneter und Vorsitzender der FDP Spandau. Zudem habe man mit einem Ingenieur die Strecke abgefahren. Mit dem Ergebnis, dass eine Realisierung bei dem vorhandenen Platz möglich sei. „Wir schlagen daher vor, Spandau zu einem Pilotbezirk für den Kabinenseilbahnen zu machen“, so Fresdorf.

25 Minuten für Seilbahn-Fahrt von Kladow nach Gartenfeld

Die Seilbahnen sind zentraler Bestandteil des Verkehrskonzepts für den Bezirk, das die Partei am Freitag vorgestellt hat. Sie sollen den regelmäßig von Stau geplagten südlichen Ortsteilen Gatow und Kladow helfen, außerdem die Verbindung an das Umland verbessern. Für die Nord-Süd-Trasse schlägt die FDP Zwischenhalte an der Heerstraße, dem Rathaus Spandau und dem Falkenseer Platz vor. Hier gäbe es eine Umsteigemöglichkeit zur zweiten Trasse, die über die Haltepunkte Am Kiesteich und Askanierring zur Stadtgrenze führt. 14 Minuten würden Fahrgäste laut Konzept für diese Strecke benötigen. Für die gut 14 Kilometer von Gartenfeld nach Kladow würde man demnach 25 Minuten brauchen.

Die Senatsverkehrsverwaltung sieht Seilbahnen skeptisch, verweist auf eine lange Liste mit Bedingungen, die erfüllt werden müssten. Die Spandauer FDP betont dagegen die Vorteile: Keine Staugefahr, ein reiner Strombetrieb und eine vergleichsweise kurze Realisierungszeit. In zwei bis vier Jahren könnte eine solche Anbindung im Bezirk geplant und gebaut werden, sagt Fresdorf. „Eine U-Bahn zu bauen dauert ein Vielfaches der Zeit. Die haben wir nicht, wenn wir der Verkehrsprobleme Herr werden wollen.“

U-Bahn-Linien U2 und U7 sollen verlängert werden

Dennoch sind auch zwei U-Bahn-Verlängerungen Teil des Konzepts. So soll die U7 bis zum Kiez Heerstraße Nord ausgebaut werden. Dazu gibt es aktuell bereits eine Machbarkeitsstudie der Senatsverkehrsverwaltung. Auch eine Verlängerung der U2 bis zum Rathaus Spandau sieht die FDP vor, „um alle Synergieeffekte nutzen zu können“, sagt Fresdorf. Das Rathaus ist der zentrale Umsteigepunkt in Spandau. Der Bezirksverband verweist zudem auf die Verlängerung der S-Bahn nach Nauen, die erfolgen müsste. Dieses Vorhaben ist Teil des Verkehrsprojekts i2030 von Berlin und Brandenburg; aktuell laufen Untersuchungen dafür. Zu „i2030“ gehört auch die Reaktivierung der Siemensbahn, die ebenfalls – samt Verlängerung nach Hakenfelde – von der FDP gefordert wird.

Auch dem Fahrrad- und Autoverkehr widmet sich die Partei. So wird unter anderem vorgeschlagen, den Mittelstreifen der Streitstraße im Norden – ursprünglich angelegt für die Straßenbahn – für einen Radschnellweg zu nutzen, sowie Fahrradparkhäuser am Bahnhof Spandau und an der Stadtrandstraße zu errichten. Dort sieht die FDP auch genügend Raum für einen Park&Ride-Platz. Für eine bessere Anbindung der Siemensstadt sollte eine Verbindungsstraße zur Ruhlebener Straße samt Brücke über die Spree entstehen, heißt es.

Reduzierte Parkgebühren für Carsharing-Anbieter

Und auch „moderne Verkehrsideen“ sollen verstärkt nach Spandau geholt werden. Carsharing-Anbietern, so Fresdorf, könnte der Anreiz geboten werden, dass Parkgebühren in Spandau für sie reduziert werden. Innerhalb von Quartieren möchte die FDP autonome Kleinbusse fahren lassen, um den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu erleichtern. „Mit kleinteiligen Lösungen in kleinen Gebieten können wir große Fortschritte erreichen“, so der Abgeordnete.

