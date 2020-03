Am Spandauer Damm in Spandau wird gebaut. Das führt zu langen Staus.

Das Bezirksamt Spandau lässt in dieser Woche Fahrbahnschäden am Spandauer Damm beseitigen Die Folge: lange Staus stadtauswärts.

Verkehr Arbeiten am Spandauer Damm verursachen lange Staus

Berlin. Wer in dieser Woche auf dem Spandauer Damm von Charlottenburg in Richtung Spandau unterwegs ist, muss sich auf erhebliche Staus einstellen. Seit Dienstag lässt das Bezirksamt Spandau auf Höhe der Straße Wiesendamm Fahrbahnschäden beseitigen. Stadtauswärts ist an dieser Stelle deshalb nur eine von zwei Spuren befahrbar.

Die Folgen wurden am Dienstag direkt spürbar: Rund 45 Minuten betrug die Stauzeit laut Verkehrsinformationszentrale am Vormittag – also nicht einmal während des Berufsverkehrs. Auch für Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gab es deshalb Einschränkungen: Betroffen war die Linie M45, die eigentlich zwischen dem Zoologischen Garten und dem Johannesstift fährt. Der #Stau auf dem Spandauer Damm in #Westend durch die Beseitigung der Fahrbahnschäden betrifft jetzt auch den @BVG_Bus M45. Es wurde ein #Pendelverkehr zwischen Rathaus Spandau und Johannesstift eingerichtet, damit der Takt auf der restlichen Strecke bewahrt bleibt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 3, 2020 Staugefahr: Bauarbeiten auf dem Spandauer Damm noch bis Freitag Unterwegs war die Linie wegen der starken Verspätungen nur noch zwischen Rathaus Spandau und Zoologischen Garten, wie die BVG auf Twitter mitteilte. Zwischen Rathaus Spandau und Johannesstift wurden mehrere Pendelfahrzeuge eingesetzt. Hintergrund der Bauarbeiten sind mehrere massive Schlaglöcher auf dem Spandauer Damm. Zwar befinde sich der Schaden auf dem Charlottenburger Abschnitt der Straße, weil die betroffene Betonplatte aber zum größeren Teil in Spandau liegt, ist das dortige Tiefbauamt für die Bauarbeiten zuständig. Die Betonplatte solle nun komplett abgefräst werden und einen neuen Fahrbahnbelag bekommen, teilte ein Bezirksamtsmitarbeiter auf Anfrage mit. Die Arbeiten sollen planmäßig in dieser Woche enden, voraussichtlich am Freitag. Solange müssen Autofahrer noch mit Staus rechnen. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.