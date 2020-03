Auch Spandau benennt Beauftragte für Clankriminalität

Berlin. Clankriminalität ist längst nicht mehr nur in Neukölln ein Thema. Auch in anderen Bezirken finden regelmäßige Einsätze der Polizei statt, in zahlreichen Fällen begleitet vom Zoll oder dem Bezirksamt. Um den Informationsaustausch und die Koordination solcher Razzien zu erleichtern, soll es in allen Bezirken Ansprechpartner für Clankriminalität geben – mit Spandau hat nun ein weiterer Bezirk nachgezogen und eine Beauftragte benannt. Man folge damit dem Beispiel aus Neukölln, wo ein ähnliches Konzept seit Längerem umgesetzt wird, sagt Bezirksstadtrat Stephan Machulik (SPD).

In Neukölln gibt es seit 2018 einen „Beauftragten für öffentliche Sicherheit und Ordnung“, der die Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden, wie Polizeiabschnitten, der Staatsanwaltschaft, dem Zoll und den Finanzbehörden organisiert. „Ziel der Stelle ist, lange Wege zwischen den Behörden mit zeitlichen Reibungsverlusten zu verhindern“, erklärt ein Sprecher des Bezirks. „Damit werden auch bei den Schwerpunkteinsätzen, die Neukölln als Vorbild für Berlin und mittlerweile auch andere Landespolizeien eingeführt hat, alle Kompetenzen gebündelt.“

Auch in Spandau soll sich die neue Zuständige, die direkt an den Ordnungsstadtrat angebunden ist, ab sofort um alles kümmern, was für die Koordination von behördenübergreifenden Kontrollen aus bezirklicher Sicht wichtig ist. „Ein wesentlicher Punkt war, dass wir jemanden haben, der im Bezirksamt vernetzt ist“, sagt Machulik. Denn in die Razzien sind verschiedene Ämter eingebunden, neben dem Ordnungsamt auch das Jugendamt oder die Bauaufsicht.

Clankriminalität: Berlinweit 382 Polizeieinsätze im vergangenen Jahr

Kontrollen mit dem zuständigen Polizeiabschnitt und dem Landeskriminalamt (LKA) hat es in Spandau im vergangenen Jahr bereits mehrfach gegeben, dabei stand der Jugendschutz im Vordergrund, sagt Machulik. In diesem Jahr hätten darüber hinaus Einsätze mit Zoll und Steuerfahndung stattgefunden. Die anderen Behörden, meint Machulik, könnten durchaus von der Kooperation mit dem Bezirk profitieren. „Wir haben viele Erfahrungen vor Ort, die LKA nicht hat“, sagt er.

Berlinweit hat es im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Bekämpfung der „Kriminalität von Angehörigen ethnisch abgeschotteter Strukturen“, wie die Clankriminalität offiziell bezeichnet wird, insgesamt 382 Einsätze gegeben, teilt die Senatsinnenverwaltung mit. 104 davon fanden im Verbund mit anderen Behörden statt.

Straftaten von Clans finden in ganz Berlin statt

Diese ressortübergreifende Zusammenarbeit ist einer der Punkte aus dem Fünf-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Clankriminalität, der Ende 2018 beschlossen wurde. Sie sei ein wichtiger Bestandteil, um kriminelle Strukturen effektiv und erfolgreich zu bekämpfen, erklärt ein Sprecher der Verwaltung. Daneben beinhaltet der Plan auch das Ziel, verstärkte Gewerbe- und Finanzkontrollen durchzuführen, außerdem konsequent gegen Regelverstöße vorzugehen – auch dafür ist die Kooperation der Behörden ein wichtiger Punkt. Und das nicht nur in Neukölln.

Denn die Rechtsverstöße, angefangen von Ordnungswidrigkeiten bis hin zu schweren Straftaten seien nicht auf einzelne Bezirke beschränkt, sondern würden „in unterschiedlicher Intensität stadtweit begangen“, so der Sprecher. „Insofern kann dem Phänomen nur gemeinsam unter Einbeziehung aller Bezirke begegnet werden, um die Einhaltung der Rechtsordnung und gesellschaftlicher Regeln an allen Orten in Berlin durchzusetzen.“ Der Informationsaustausch mit den bezirklichen Ansprechpartnern soll über die Task Force „Vernetzung/ Struktur“ in der Koordinierungsstelle Organisierte Kriminalität erfolgen.

In Tempelhof-Schöneberg spielt Clankriminalität seit Jahren eine Rolle

Vor Spandau haben bereits weitere Bezirke Zuständige für Clankriminalität benannt. So teilt Charlottenburg-Wilmersdorfs Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU), mit, dass es in der Leitungsebene des Ordnungsamtes eine entsprechende Beauftragte gebe. Weil auch in Charlottenburg-Wilmersdorf Betriebe dem Clan-Milieu zugeordnet werden, fänden Kontrollen in Shishabars und anderen Gewerbebetrieben seit Jahren statt. Dazu gehörten auch Verbundeinsätze mit der Polizei. „Diese sind weiterhin geplant“, sagt Herz.

In Tempelhof-Schöneberg spielt das Thema Clankriminalität bereits seit Längerem eine Rolle. „Es gibt hier seit über zehn Jahren Ansprechpartner für die Polizei“, sagt Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne). Inzwischen existiert ein ganzes Team, dem ein Mitarbeiter vorsteht, der besonders enge Kontakte zum LKA, dem Zoll und weiteren Behörden pflegt. Die Kontrollen von Gewerbebetrieben, zum Teil gemeinsam mit der Polizei, „erfolgen im Rahmen des verfügbaren Personals und in enger Abstimmung mit anderen Stellen des Landes“.

Organisierte Kriminalität: Ansprechpartner nur ein Anfang

In Mitte ist aktuell der Ordnungsamtsleiter für Clankriminalität zuständig. Wie ein Sprecher des Bezirks mitteilt, kämen Anfragen für gemeinsame Kontrollen von Betrieben sowohl von Seiten des Bezirksamtes als auch der Polizei. Dabei stelle man „in der Regel vielfältige Verstöße fest, die oftmals zu einzelnen sofortigen Schließungen von kontrollierten Gewerbebetrieben führen“, sagt der Sprecher.

Auch in Reinickendorf hat man das Thema im Blick; die Koordination von Einsätzen im Kampf gegen Clankriminalität ist dort zentral beim Bezirksbürgermeister angesiedelt. Ein Sprecher des Bezirks spricht von „ersten Abwanderungstendenzen“ der Clans aus Neukölln, Außenbezirke wie Reinickendorf seien deshalb „gut beraten dafür zu sorgen, dass sich die Clankriminalität nicht bei ihnen neue Betätigungsfelder sucht“. „Deshalb sind wir sehr wachsam und steigern unsere bisherige Aktivität noch“, erklärt der Sprecher. In diesem Jahr habe es bereits gemeinsame Einsätze mit anderen Behörden gegeben, weitere Termine stünden schon fest.

Selbst in Pankow, wo Clankriminalität – laut Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (für AfD) – bislang kaum eine Rolle spielt, hat das Bezirksamt reagiert: Man sei wie die anderen, schwerer betroffenen Bezirke mit einem eigenen Beauftragten vorbereitet, für den Fall, dass sich die Lage ändern sollte, sagt Krüger. Bislang gebe es nur „ganz leichte Ansätze“ hinsichtlich von Kriminalität, die sich mit Clans in Verbindung setzen lässt, aber: „Wir sind auf jeden Fall wachsam und beobachten die Entwicklungen genau.“

Spandaus Stadtrat Machulik meint, dass der bezirkliche Ansprechpartner nur ein Anfang sein kann. „Wenn man ernsthaft auf bezirklicher Ebene organisierter Kriminalität etwas entgegenstellen will, muss man sich breiter aufstellen“, sagt er. „Wir werden als Bezirk prüfen, ob wir noch andere Schritte einleiten.“