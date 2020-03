Berlin. Die Einführung der sogenannten Dokumentenprüfgeräte in den Berliner Bezirksämtern ist seit langem angekündigt, erfolgt ist sie bislang aber nur in vier Bezirken. In Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg sind an insgesamt 15 Standorten 33 Prüfgeräte im Einsatz, wie Staatssekträtin Sabine Smentek nun auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz mitteilte. Mit Spandau führt in diesem Monat ein weiterer Bezirk die Geräte ein.

Wie der zuständige Bezirksstadtrat Stephan Machulik (SPD) der Berliner Morgenpost sagte, sollen die Prüfgeräte an den beiden Standorten des Bürgeramts in Spandau und auch im Standesamt genutzt werden. „Die Mitarbeiter sind alle geschult in der Dokumentenprüfung“, so Machulik. Das umfasse sowohl den Umgang mit den Geräten, als auch eine Ausbildung, um gefälschte Pässe ohne Gerät zu erkennen, etwa an der Haptik oder am Aussehen der Wasserzeichen.

Dokumentenprüfgeräte von allen zwölf Bezirken bestellt

Inzwischen haben laut Staatssekretärin Smentek alle zwölf Bezirke Dokumentenprüfgeräte bestellt; insgesamt seien 141 Dokumentenprüfgeräte geordnet und auch bis Ende Januar an die Ämter für Bürgerdienste ausgeliefert worden. Ursprünglich sei das bereits bis Ende 2019 vorgesehen gewesen. Der Plan konnte jedoch „aufgrund von erneuten Lieferengpässen bei den Rechnern nicht eingehalten werden“, schreibt Smentek. Die meisten Geräte haben demnach Pankow (24) und Lichtenberg (21) bestellt, die wenigstens Friedrichshain-Kreuzberg (3) und Treptow-Köpenick (6).

Vorausgesetzt, dass die örtlichen Personalräte und Datenschutzbeauftragten erfolgreich beteiligt wurden, sollen alle Bezirke innerhalb des ersten Quartals 2020 in den Probeechtbetrieb eingebunden werden, so Smentek weiter. Diese Phase sei „mit Zustimmung des Hauptpersonalrats bis zum 30. Juni 2020 verlängert worden“, erklärt die Staatssekretärin. „Der Regelbetrieb soll ab Juli 2020 aufgenommen werden.“

Verzögerungen wegen Sicherheitsbedenken aus den Bezirken

Der Starttermin für die Einführung der Dokumentenprüfgeräte in allen Bezirken wurde immer wieder verschoben. Anfang 2018 war davon die Rede, dass die Berliner Ämter bis Mitte des Jahres 2018 mit den Geräten ausgestattet sein sollen. Tatsächlich wurden sie jedoch nur in Neukölln eingeführt. Im April 2019 hieß es dann, der Probeechtbetrieb solle im Spätsommer 2019 enden, nun wurde er ein weiteres Mal verlängert.

Hintergrund der Verzögerungen sind neben Lieferengpässen vor allem Sicherheitsbedenken aus den Bezirken. Die Befürchtungen drehten sich um die Situation, wenn Mitarbeiter tatsächlich einen gefälschten Pass entdecken und diesen dann einem – möglicherweise aggressiv werdenden – Menschen abnehmen müssen. Auch Spandaus Stadtrat Machulik sagt, das Sicherheitskonzept sei zwar angepasst worden, entspreche aber weiterhin nicht seinen Vorstellungen. „Mir reicht es nicht aus. Wir werden sehen, wie das in der Realität funktioniert.“

Sicherheitsvorkehrungen für Mitarbeiter in Spandau getroffen

Im Bezirk seien vor dem Start verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Im Rathaus, wo die meisten Bürger hinkommen, gebe es einen „Flurmanager“, der schnellstmöglich aktiv werden kann, so Machulik. Die Sicherheitsmaßnahmen in den anderen Einrichtungen wollte er nicht genauer erläutern. Klar sei: „Wir müssen die Mitarbeiter schützen. Es ist wichtig, dass jemand im Notfall schnell deeskalieren kann.“ Trotz der Bedenken plant Machulik, dass zeitnah auch im Gewerbeamt in Spandau Dokumentenprüfgeräte eingesetzt werden. So soll Passfälschern in den unterschiedlichen Bereichen begegnet werden.

Zunächst soll aber der Probeechtbetrieb in den Ämtern für Bürgerdienste bis Ende Juni evaluiert und wenn nötig nachgesteuert werden. Die Bezirke sollen dabei auch überprüfen, ob weitere Geräte benötigt werden. „Der Rahmenvertrag mit der Bundesdruckerei sieht eine Höchstmenge von 300 Dokumentenprüfgeräten für die Ämter für Bürgerdienste vor“, erklärt Staatssekretärin Smentek. Auch der anschließende Regelbetrieb solle stetig überprüft werden, heißt es.

CDU-Abgeordneter kritisiert die Verzögerungen

Der CDU-Abgeordnete Stephan Lenz setzt sich seit Jahren für die Dokumentenprüfgeräte ein und kritisiert die Verzögerungen. Der Einsatz der Geräte, meint Lenz, erhöhe die Trefferquote beim Erkennen von gefälschten Pässen enorm und sei zudem für die Mitarbeiter in den Ämtern eine große Arbeitserleichterung. „Ein falscher Name eröffnet viele Möglichkeiten für jemanden, der nicht rechtstreu agieren möchte in Berlin“, sagt Lenz. Noch immer sei es möglich, in der Stadt mit falscher Identität zu starten.

Der Abgeordnete kündigt an, bei dem Thema weiter Druck zu machen, bis überall Prüfgeräte im Einsatz sind. Er zeigt sich jedoch verhalten optimistisch: „Ich habe die Hoffnung und Erwartungshaltung, dass wir spätestens im Sommer in allen Bezirken Geräte im Einsatz haben.“

