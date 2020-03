Quartier Waterkant: Richtfest für 364 weitere Wohnungen

Die Arbeiten am Quartier Waterkant in Spandau schreiten vor. Auch die WBM feiert Richtfest. Fertigstellung bis April 2021 geplant.

Berlin. Das neue Wohnquartier Waterkant in der Spandauer Wasserstadt nimmt immer mehr Form an: Vor wenigen Tagen hat das landeseigene Wohnungsbauunternehmen WBM Richtfest für die 364 Wohnungen in seinem Abschnitt gefeiert. Erst vor neun Monaten war der Grundstein für die insgesamt zwölf Gebäude gelegt worden; bis voraussichtlich zum April 2021 soll der Abschnitt fertig sein. Insgesamt errichten Gewobag und WBM im Quartier Waterkant bis 2025 rund 2500 Wohnungen.