Berlin. In Spandau plant ein Investor ein neues, riesiges Hostel – stößt dabei aber auf Widerstand bei den umliegenden Betrieben. 1300 Betten soll das Hostel haben, das in Stresow in einer ehemaligen Textilfabrik entstehen soll und damit zu den größten Berlins gehören würde.