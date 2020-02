Wie die Waterkant in Spandau ohne Auto funktionieren soll

Die Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt sind so gut wie fertig. Ab Mai sollen die ersten Bewohner in das Quartier Waterkant in Spandau einziehen.

Berlin. In der Spandauer Wasserstadt bauen die beiden landeseigenen Wohnungsbauunternehmen Gewobag und WBM seit 2018 ein Neubauquartier mit rund 2500 Wohnungen: die Waterkant. Im Interview spricht Gewobag-Vorstand Snezana Michaelis (49) über den Stand und vor allem die Frage, wie die Mobilität gewährleistet werden soll.

Frau Michaelis, im Mai sollen die ersten Bewohner der Waterkant einziehen. Läuft alles nach Plan?

Es läuft alles planmäßig. Wenn ich als Vorstand von einer Baustelle nichts mitbekomme, ist das das beste Zeichen, weil das bedeutet, dass alles geradeaus läuft. Wir haben ja, als wir Grundsteinlegung gefeiert haben, gesagt, zum Sommer 2020 sind wir in dem ersten Bauabschnitt fertig. Jetzt wird Ende Mai das erste der drei Baufelder bezogen und dann gestaffelt bis Oktober der Rest. Das sind 362 Wohnungen, die wir jetzt schon in der Vermietung haben.

Wie sieht es denn mit dem Interesse an den Wohnungen aus?

Sehr positiv. Für die Waterkant haben sich bislang 2400 Interessenten registriert. Das sind unverbindliche Anmeldungen. Wenn wir jetzt mit unseren Vermietungsaktivitäten starten, schauen wir, wie viele davon tatsächlich übrig bleiben.

Also gehen Sie davon aus, dass Sie die ersten Wohnungen problemlos vermieten können?

Wir werden im ganzen ersten Bauabschnitt und auch im zweiten keine Probleme haben, davon bin ich überzeugt.

Ein Thema, das im Zusammenhang mit vielen Neubauquartieren in Spandau eine Rolle spielt, ist der Verkehr. Auch bei der Waterkant beschäftigt der Verkehr die Anwohner, bislang fahren in dem Gebiet nur Busse. Wie sehen Sie die Situation?

An der Bussituation können wir als Wohnungsbauunternehmen aus eigener Kraft nichts ändern. Aber wir haben im Vorfeld sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit reingesteckt und vor allem mit der BVG Gespräche geführt, die am Ende in einer Kooperation gemündet sind. Ein expliziter Bestandteil ist die Waterkant, und die Kooperation wird dazu führen, dass wir dort einen „Jelbi“-Mobilitätshub mit Car- und Tretroller-Sharing

Um die Mobilität der Anwohner zu gewährleisten, soll an der Waterkant ein "Jelbi"-Hub der BVG entstehen. So könnte die Station aussehen.

Foto: Gewobag

bekommen. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben der BVG schon am Anfang gesagt, wir verstehen, dass ihr euer Angebot zunächst in der Innenstadt testet. Aber für uns ergibt das Ganze dann Sinn, wenn es uns möglich wird, auch unsere Quartiere außerhalb des S-Bahn-Rings zu versorgen. Deshalb haben ja auch schon zwei Hubs außerhalb des S-Bahnrings am Jakob-Kaiser-Platz und der Landsberger Allee eröffnet.

Wie wollen Sie die Bewohner überzeugen, die Angebote zu nutzen?

Im Neubauquartier ist die Situation etwas leichter. In einem Bestandsquartier müssen Sie Verhaltensmuster ändern, also jemanden, der ein Auto hat, davon überzeugen, dass er es künftig nicht mehr braucht. Beim Neubauquartier kann ich die Chance nutzen und sagen: Schau her, zu deiner neuen Wohnung gibt es ein Mobilitätsangebot, das es dir erleichtert zu sagen, ich brauche kein Auto, auch wenn ich nach Spandau ziehe. Wir haben auf der Strecke drei Bushaltestellen und dann die „Jelbi“-Station. Da können kleine oder große Autos oder Roller gemietet werden, die dann unter anderem am U-Bahnhof Haselhorst abgestellt werden können. Auch da wird die BVG zeitnah eine „Jelbi“-Station bauen und dann wird aus dem Ganzen ein vernünftiges Konzept.

Gibt es schon einen Termin, wann das Ganze starten soll?

Der „Jelbi“-Hub soll zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts fertig sein. Es ergibt nur Sinn, wenn ich damit an den Start gehe, wenn die ersten Leute einziehen, weil ich denen keinen Zwischenzeitraum zumuten möchte. Mit Miles, Mobileee, Stadtmobil und Voi stehen auch schon wichtige Partner fest.

Den Jelbi-Hub können dann aber alle Anwohner nutzen, nicht nur die neuen?

Selbstverständlich. Die Besonderheit ist nur, dass wir unseren neuen Bewohnern ein Jelbi-Guthaben zum Einzug schenken. Im Augenblick reden wir davon, dass jeder Haushalt 50 Euro bekommt.

Welche Rolle spielt denn E-Mobilität in der Waterkant?

Eine ganz große. Insgesamt werden 30 Prozent aller Parkplätze in dem Quartier für den Ausbau einer E-Ladeinfrastruktur vorgerüstet sein. Im ersten Teilprojekt wird es in der Tiefgarage zunächst zwei Stellplätze mit jeweils einem Ladepunkt geben, je nach Bedarf können wir bis zu 20 Ladepunkte installieren. In dem geplanten Quartiersparkhaus werden bis zu 86 Stellplätze so ausgerüstet, dass dort elektrische Fahrzeuge geladen werden können. Außerdem haben wir mit dem Carsharing-Anbieter WeShare einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Dessen Fahrzeuge sind alle elektrisch angetrieben. Das bedeutet, dass WeShare weitere Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt und wir damit auch das Angebot an elektrischer Mobilität ausweiten können.

Trotzdem werden einige Anwohner wahrscheinlich ein Auto mitbringen. Inwieweit denken Sie denn Parkplätze noch mit?

Im Bauabschnitt eins können ungefähr 25 Prozent der Anwohner einen Stellplatz bekommen. Über das ganze Quartier haben wir einen Stellplatz-Schlüssel von 0,4. Das heißt, 40 Prozent der zukünftigen Haushalte können ein Fahrzeug haben. Das ist schon ambitioniert.

Und Sie sind optimistisch, dass das funktioniert und die Menschen nicht kreuz und quer parken, weil eben der Stellplatz fehlt?

Snezana Michaelis ist seit 2014 im Vorstand der Gewobag.

Foto: Jens Passoth

Das wird die Situation vor Ort selbst regulieren. Wo keine Stellplätze sind, kann auch nicht geparkt werden. Wir gehen davon aus, dass wir mit der Kommunikation des Mobilitätsangebots Anreize setzen. Und wir haben einen nicht unerheblichen Anteil an geförderten Wohnungen. Da gehen wir schon davon aus, dass jemand, der Anspruch darauf hat, nicht zwangsweise mit einem Auto da ist. Mich würde es freuen, wenn wir Anwohner gewinnen, die den ÖPNV ohnehin schon nutzen und sagen, das ist ein gutes additives Angebot.

Sehen Sie die Waterkant auch als Muster-Quartier dafür, wie Mobilität künftig aussehen kann?

Definitiv, und zwar unter erschwerten Bedingungen. Es macht einen Unterschied, ob ein neues Quartier an einem Standort entsteht, der optimal an den ÖPNV angebunden ist. In der Waterkant haben wir die Situation, dass dort aktuell nur der Bus fährt. Wir müssen uns den Verkehr auf der Straße als Ganzes ansehen. Ihn so zu gestalten, dass er nicht eins zu eins mit den Anwohnern wächst, das ist die große Herausforderung.

Ein zweiter Punkt, der die Anwohner bewegt, ist die soziale Infrastruktur. Kitas und Schulen sind schon jetzt stark nachgefragt. Welche Pläne haben Sie dafür?

Wir haben in den Bauabschnitten eins und zwei Kindertagespflegestätten, die wir mitbauen. In der Rhenaniastraße ist schon eine Kita entstanden. Worüber am meisten zu reden sein wird, ist das, was nach der Kita kommt: die Schule. Im Teilprojekt drei, für das im Frühjahr die Schadstoffbeseitigung beginnt, wird ein Gymnasium errichtet. Da ist es mein nachhaltiges Interesse, dass diese Schule so entsteht, dass sie mit Fertigstellung der Waterkant mindestens im Bau ist.

Wie soll die soziale Infrastruktur darüber hinaus ausgebaut werden?

Wir planen ein Stadtteilzentrum, das vor allem der Nahversorgung dienen soll. Dafür haben wir einen Vertrag mit Rewe geschlossen. Auf dem Markt wird es Parkplätze und darüber wieder Wohnungen geben, die für eine junge Zielgruppe gedacht sind, also Auszubildende oder Studenten, weil es alles Ein-Zimmer-Apartments sind. Außerdem werden wir Angebote für Senioren schaffen. Im Teilprojekt drei ist eine Jugendfreizeiteinrichtung vorgesehen, die ist mit dem Bezirk auch schon abgesprochen und wurde als Wunsch an uns herangetragen.

Vor der Waterkant führt ein Uferweg am Wasser entlang. Sie haben das Ziel, dass dieser einen Promenaden-Charakter bekommt. Wie wollen Sie das erreichen?

In erster Linie versuchen wir das durch die Nutzung rund um den sogenannten Stadtplatz zu erzeugen. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet die Bebauung rund um die Freitreppe. Die Gebäude dort werden im Erdgeschoss Gewerbe haben und die Flächen wollen wir so vermieten, dass die Öffentlichkeit davon angezogen wird. Ob das ein gastronomisches oder ein Nachbarschaftsangebot sein wird, ist im Moment noch nicht raus. Aber der Gedanke ist, die Leute dort hinzulocken, dass sie die Promenade bevölkern können. Und für uns ist die Fahrradwegeverbindung entlang des Wassers wichtig.

Wohin soll die führen?

In die Altstadt Spandau beziehungsweise zum U-Bahnhof Haselhorst. Eigentlich ist das eine bezirkliche Angelegenheit, aber uns treibt das schon um. Deswegen haben wir eine eigene Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu gucken, wie der Fahrradverkehr geführt werden kann, sodass es auch attraktiv ist. Aktuell fehlt noch ein Teilstück zur Verbindung mit dem U-Bahnhof Haselhorst. Aber die Grundstückseigentümer haben sich nach meinem Kenntnisstand schon verpflichtet, die öffentliche Erschließung über ihre Grundstücke zu ermöglichen. Dann wäre gesichert, dass Fahrradfahrer am Wasser entlang fahren können.

Das ganze Quartier soll bis 2025 fertig sein. Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Die nächsten Bauabschnitte sind auf den Weg gebracht. Eine Ausnahme ist das Teilprojekt drei, wo wir noch relativ am Anfang des Bebauungsplan-Verfahrens sind. Ansonsten wird das erste Teilprojekt in diesem Jahr fertig, auf dem zweiten wird bereits gebaut. Und dann haben wir noch drei kleinere Baufelder, wo überall dieses Jahr Baubeginn sein wird.

