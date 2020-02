Berlin. Eines haben beide Seiten gemeinsam: Sie erklären, dass hinter ihrem Handeln der Gedanke an den Naturschutz steckt. Da sind zum einen die Anwohner, die ihre Stege am Groß Glienicker See als schützende Barriere für die Uferbereiche sehen und diese, zumindest erstmal, erhalten wollen. Auf der anderen Seite steht das Bezirksamt, das das Ufer renaturieren möchte und dafür den Rückbau der Stege vorsieht.

Der Groß Glienicker See liegt zur Hälfte in Brandenburg, zur anderen in Kladow. Teile des Ufers, unter anderem auch die Halbinsel Groß Glienicke, gehören zu einem Landschaftsschutzgebiet. Gleichzeitig ist der See ein beliebtes Badegewässer; die Badestellen auf Spandauer Seite sind im Sommer so voll, dass es regelmäßig ein Verkehrschaos gibt.

Groß Glienicker See: Anwohner fordern Aussetzung der Abrissaufforderung

Doch die Entwicklung des Sees bereitet den Anwohnern auch Sorgen, aus verschiedenen Gründen: wegen des erheblichen Wasserrückgangs, der Ausdehnung der Badestellen, des Verlusts von Röhricht. Anjuschka Wagner lebt seit rund 20 Jahren am See. Sie gehört zu den Anwohnern, die sich für die Stege einsetzen und ist Vorsitzende der Bürgerinitiative Groß Glienicker See. Bei einem Rundgang zeigt sie, wie weit

Der Groß Glienicker See in Spandau. Weil der Wasserstand stark zurückgegangen ist, reicht der Steg an der Badestelle Moorloch inzwischen nicht mehr in Wasser.

Foto: Jessica Hanack / Hanack/ BM

die Wasserlinie inzwischen zurückgegangen ist, und so die Bereiche, die Badegäste betreten, größer werden. Durch das Unterholz führen inzwischen Trampelpfade. „Wir sehen, dass das Ufer massiv gefährdet ist“, sagt Wagner.

Darauf stützt sich auch ihre Argumentation für die Stege als Schutz des Ufers: Verschwinden sie, meint Wagner, werden auch in den Bereichen vor den Anliegergrundstücken Besucher das Ufer betreten, das Röhricht werde weiter zurückgedrängt und die sensible Vegetation zerstört, sodass Brutplätze verschwinden. Deshalb fordert die Initiative, die Abrissaufforderung für die Stege auszusetzen, „damit man sich das Ufer genau anschauen und überlegen kann, wie man den Bedarfen gerecht wird“, sagt Wagner.

Bezirksamt Spandau kündigt Räumungsklage an

Für eben jenen Abriss der Stege hat das Bezirksamt Spandau den Anwohnern aktuell eine Frist gesetzt, die im März endet. Andernfalls werde eine Räumungsklage eingereicht, heißt es in einem Schreiben. Es ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte des Streits zwischen Anliegern und Bezirk, die bereits vor Jahren begann.

Für die Hintergründe muss man weit in der Historie des Groß Glienicker Sees zurückblicken. Im Jahr 1929 wurden die Wasserparzellen auf der Kladower Seite des Sees verkauft. Die neuen Eigentümer hätten dann die Stege errichtet, sodass diese heute gut 90 Jahre alt seien, sagt Wagner. Auch der Steg vor ihrem Grundstück stamme bereits aus dem Jahr 1929.

Erst erheblich später, Anfang der 1980er-Jahre, wurden für die Stege Pachtverträge mit dem damaligen privaten Eigentümer der Berliner Seehälfte geschlossen, erzählt sie. „Die Verträge verlängerten sich verpflichtend alle fünf Jahre, dabei wurde lediglich die Höhe des Pachtzinses angepasst“ So hatte sich das Ganze eingespielt – bis zum Verkauf des Groß Glienicker Sees.

BVV stimmte 2012 für Uferweg um Groß Glienicker See

Seit dem Jahr 2011 ist die Berliner Seehälfte in Besitz des Bezirks Spandau. Dieser übernahm zunächst die noch laufenden Pachtverträge, kündigte sie aber bereits zum Ende des Jahres 2013. Schon ein Jahr zuvor hatte die Bezirksverordnetenversammlung zudem einen Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, wonach um den See ein öffentlicher Uferweg angelegt werden sollte. Spätestens mit diesem Beschluss begann der Konflikt zwischen Bezirk und Anwohnern.

Schon seit dem Ankauf des Sees arbeite das Spandauer Umwelt- und Naturschutzamt daran, das Ufer zu renaturieren, sagt der zuständige Stadtrat Andreas Otti (AfD). Er beruft sich dabei auf die Eigentumsverhältnisse als rechtliche Grundlage und verweist auf die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie, die die Schaffung von naturnahen Ufern vorsehe. „Darüber hinaus befindet sich das Ufer in weiten Teilen im Landschaftsschutzgebiet, in dem es darum geht, den Schutz der Landschaft und seiner Funktionen für die Natur zu sichern“, erklärt Otti.

Bezirk Spandau: Stege sind nicht genehmigungsfähig

Gegen die Kündigungen hätten dann 45 Personen geklagt. „In allen Fällen hat das Gericht dem Bezirk Recht gegeben“, betont er. Das gelte auch für die wenigen Verfahren, die in die zweite Instanz gingen. „Herauszustellen ist, dass für keine der Bauten bzw. Stege eine entsprechende Genehmigung existiert“, sagt Otti. Diese „wären auch weder genehmigungsfähig noch für eine Uferrenaturierung sinnvoll“.

Die Argumente der Anwohner weist er zurück. Der Ansicht, dass die Stege als schützende Barriere dienen, „kann aus Sicht des Naturschutzes nicht gefolgt werden“, so der Stadtrat. Auch dem Punkt, dass die Menschen, künftig weitere Teile des Ufers betreten und so die Vegetation schädigen könnten, stimmt Otti nicht zu. Bereits jetzt könnten Besucher von der Wasserseite aus ans Ufer gelangen. „Die potenziellen Schäden sind dabei überschaubar und werden durch Stege auch nicht verhindert“, sagt er.

Für die Zeit, wenn die Stege verschwunden sind, kündigt der Stadtrat zusätzliche Pflegemaßnahmen für das Ufer an. Dafür liege bereits ein Konzept vor. Ein Uferweg ist dagegen aktuell kein Thema mehr. Es würden weder alle notwendigen Flächen noch die finanziellen Mittel für Bau und Unterhaltung zur Verfügung stehen, sagt Otti.

Bürgerinitiative würde Pflegemaßnahmen für den See übernehmen

Auch die Bürgerinitiative, in der sich laut Wagner rund 40 Anwohner organisiert haben, würde gern mehr für die Pflege tun. Sie könnten sich vorstellen, die Verträge für die Stege an verpflichtende Pflegemaßnahmen zu koppeln, sagt Wagner. „Das sollte natürlich in Zusammenarbeit mit dem Bezirk passieren.“ Zudem sei man zum Beispiel zu Zahlungen in einen Ökopool für den Schutz des Sees bereit.

Zu einer Zusammenarbeit ist es bislang nicht gekommen. Ein früheres Konzept der Bürgerinitiative zur Uferrenaturierung hätte vom Amt wegen verschiedener Mängel und fachlicher Fehler nicht akzeptiert werden können, sagt Otti. Die Anwohner haben aber noch nicht aufgegeben. Dass der Rechtsstreit vor Gericht weitergeht, scheint unausweichlich. Man wolle aber auch das Gespräch mit Naturschutzinitiativen suchen, sich dem sinkenden Wasserstand widmen. „Wir werden nicht locker lassen“, sagt Wagner.

