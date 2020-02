Berlin. Dem morgendlichen Stau auf der Gatower Straße entkommen und stattdessen mit einer Seilbahn über den Wannsee schweben – über diesen Vorschlag werden die Bezirksverordneten aus Spandau in ihrer kommenden Versammlung diskutieren. Die CDU-Fraktion bringt einen entsprechenden Antrag ein, wonach sich das Bezirksamt für eine Kabinenseilbahn zwischen Wannsee und Kladow einsetzen soll.

Bei einer dichten Taktung, so die Argumentation der Fraktion, würde eine Seilbahn eine Möglichkeit schaffen, den nächstgelegenen S-Bahnhof schnell zu erreichen – und das ist eben die Station Wannsee auf der anderen Seite der Havel.

Kladow und Bahnhof Wannsee trennen vier Kilometer Luftlinie

Rund vier Kilometer Luftlinie trennen Kladow vom Bahnhof Wannsee. Als Verbindung gibt es die BVG-Fähre F10 die einmal pro Stunde fährt. Zu selten, hatten die Spandauer Bezirksverordneten bereits 2018 befunden und einen dichteren Takt sowie eine Ausdehnung des Verkehrs bis in den Abend gefordert. Ein Antrag der CDU-Fraktion wurde damals einstimmig beschlossen.

Seit dem vergangenen Jahr fährt die Fähre abends tatsächlich eine Stunde länger. Ein dichterer Takt ist jedoch nicht geplant. Das hat Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) erst diesen Monat in einem dritten Zwischenbericht zu dem Antrag erneut mitgeteilt. Zur Forderung des Bezirks gab es bisher keine positive Rückmeldung, schreibt er, und: „Die bisherige Taktung von einer Stunde ergibt sich aus der Fahrtzeit von circa 30 Minuten pro Strecke. Für eine engere Taktung müsste ein zweites Schiff angeschafft werden, für das es aktuell keine wirtschaftliche Grundlage gäbe.“

Höherer Takt der Fähre in Kladow wäre laut Verwaltung zu teuer

Die Senatsverkehrsverwaltung verweist dabei auf die Nutzerzahlen: Bei weniger als einem Prozent der Fahrten im vergangenen Jahr hätten nicht alle Personen mitgenommen werden können. Das sei zudem ausschließlich an Wochenenden oder Feiertagen der Fall gewesen; Berufspendler seien nicht betroffen gewesen. „Eine ganzjährige Vorhaltung eines zweiten Fährschiffes samt Personal für einzelne Ausflugstage wäre unverhältnismäßig teuer“, lautet deshalb die Schlussfolgerung.

Also setzt die Spandauer CDU-Fraktion nun auf eine Seilbahn als Alternative. Sogar einen möglichen Standort haben die Bezirksverordneten schon im Blick: eine Grünfläche am Runebergweg, in der Nähe des Kladower Hafens. Sofern Taktung und Fahrzeiten stimmen, könnte das Angebot auch für Berufspendler infrage kommen, meint Beate Christ, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion. „Der Vorschlag soll vor allem ein Anstoß für den Senat sein“, sagt sie. „Damit der Senat aufwacht und merkt, es muss etwas passieren.“

Busverbindung nach Kladow bereitet immer wieder Probleme

Denn auch mit der Busanbindung von und nach Gatow und Kladow – unter anderem gibt es die Linie X34 zum Zoologischen Garten – sind die Christdemokraten nicht zufrieden. Die Erschließung sei „weiterhin sehr störungsanfällig und unzuverlässig“, heißt es in dem Antrag. „Noch immer fallen Fahrten aus.“ Probleme gibt es vor allem bei Sperrungen und Staus auf der Heerstraße.

Eine Seilbahn zwischen Kladow und Wannsee hält auch der Stadtplaner und emeritierte Professor Heiner Monheim für eine Option. Der Standort liege nahe, sagt er, weil die Seilbahn hier einen Brückenersatz bilden und das andere Ufer – sprich Kladow – mit einem bestehenden Schienenverkehr verbinden könnte.

„Man kann das nicht isoliert sehen“, sagt Monheim allerdings auch, dessen Unternehmen „raumkom“ für verschiedene Städte Konzepte für urbane Seilbahnen entwickelt, zudem aber auch den Seilbahnhersteller Doppelmayr berät. Kürzlich war Monheim auch in Pankow zu Gast, wo über Seilbahnen als Erschließungsoption für neue Wohngebiete diskutiert wurde.

Stadtplaner fordert Masterplan für Seilbahnen in Berlin

Für Berlin, sagt Monheim, wäre es erforderlich, einen Masterplan für Seilbahnen zu entwickeln. „Man müsste sich alle Lücken im Netz angucken und schauen, wo eine Netzverlängerung durch Seilbahnen möglich ist“, sagt er. Anschließend müsste man die Fälle mit Blick auf Hindernisse und Kosten priorisieren. Dabei könnten sich die Seilbahnen auch mit den vom Senat geplanten Straßenbahnen ergänzen.

Die Senatsverkehrsverwaltung listet im aktuellen Berliner Nahverkehrsplan eine ganze Reihe von Voraussetzungen für den Einsatz von Seilbahnen auf. So sollten diese unter anderem eine zusätzliche ÖPNV-Nachfrage bewirken, sinnvoll in das bestehende Netz integriert werden können und die Erschließung von Quartieren gewährleisten, die ansonsten vom Nahverkehr nicht entsprechend der erforderlichen Standards bedient werden können.

„Die Idee einer Seilbahn-Verbindung zwischen Kladow und der S-Bahnstation Wannsee sehen wir skeptisch“, sagt Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung, auf Nachfrage. Sie verweist dabei auf die notwendigen, „erheblichen Investitionen“, sodass sich die Frage nach der Finanzierbarkeit von Bau und Betrieb stelle.

Daneben spricht Winden die bestehende Fährverbindung an. „Es ist fraglich, ob eine zusätzliche Seilbahnverbindung zur Fähre angesichts der hohen Investitionskosten im Verhältnis zum Fahrgastaufkommen wirtschaftlich darstellbar wäre“, sagt sie. Der Bau einer Seilbahn über den Wannsee wäre zudem mit einem Eingriff in Natur und Umwelt verbunden.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.