Spandau: Helmut Kleebank - „Wir brauchen Busse, die nicht im Stau stecken“

Helmut Kleebank (55) war Schulleiter, ehe er in die Politik wechselte, um in Spandau Bürgermeister zu werden. Seitdem wirbt er auf der Landesebene auch dafür, die Belange der Außenbezirke nicht zu vernachlässigen.

Herr Kleebank, Sie sind seit 2011 Bezirksbürgermeister. Wie hat sich Spandau seitdem verändert?

Helmut Kleebank Spandau ist sehr dynamisch geworden. Es ist gewachsen von etwa 218.000 Einwohnern im Jahr 2011 auf heute über 240.000. Ich rechne damit, dass wir in den kommenden zehn Jahren nochmal mehr Wachstum erleben werden und dann auf etwa 280.000 Einwohner kommen werden. Inzwischen haben wir beispielsweise auch einen Gewerbeflächenmangel, insbesondere große Areale sind selbst in Spandau praktisch nicht mehr zu bekommen.

Wie viele Wohnungen werden denn gebaut?

Es sind etwa 17.000 Wohnungen. Dann haben wir natürlich noch die Verdichtung im Bestand, die in keine Bevölkerungsprognose eingerechnet wird. In Hakenfelde erleben wir zum Beispiel, dass auf eine Schule, wo vorher 300 Schüler zur Schule gegangen sind, auf einmal 500 oder 550 zur Schule gehen. Ohne Neubau. Das passiert fortlaufend.

Ist denn in Spandau auch so etwas wie eine Gentrifizierung zu erwarten?

Gentrifizierung ist ja eigentlich geboren als Begriff dafür, dass Mieterinnen und Mieter durch steigende Mietpreise verdrängt werden. Das erleben wir berlinweit, in Spandau noch nicht so sehr, weil der Mietenanstieg noch moderat ist.

In Spandau sind viele Bauprojekte mit 1000, 2000 Wohnungen in der Mache. Gleichzeitig nehmen die Verkehrsprobleme zu. Werden Bauprojekte blockiert, weil es keine vernünftige Verkehrsanbindung gibt?

Es gibt tatsächlich Bauprojekte, die blockiert werden. Das ist einmal das große Projekt Insel Gartenfeld, wo lange, lange über die verkehrliche Erschließung gerungen worden ist, wo es die notwendige Zuarbeit der Senatsverwaltung für Verkehr nicht gab. Das hat jetzt durch die Siemens-Entscheidung und die Reaktivierung der Siemensbahn eine neue, erfreuliche Dynamik bekommen. Aber die Insel ist ja so groß, dass sie nicht nur von einer Seite erschlossen werden kann. Und da geht es nach wie vor um Mittel für den Straßenbau, die wir zwar anmelden, aber wir werden sehen, ob wir sie auch bekommen. Im Bebauungsplanverfahren sind zwar Bereiche für Straßen festgelegt aber ich muss wissen, wo genau ein Bus langfahren soll, damit ich die Straßen entsprechend auslege. Ich kann ein Bebauungsplanverfahren nicht weiterführen, wenn ich das Verkehrskonzept dazu nicht kenne.

Haben Sie ein zweites Beispiel?

Seit 2011 im Amt: Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD), hier an der Skulptur „Eselreiter“ von August Gaul im Rathaus Spandau.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Es gibt das Gelände der ehemaligen Nervenklinik in Spandau, auch ein großes Wohnungsbaupotenzial mit vielen Hundert Wohnungen, wo wir sogar eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge bauen wollten. Das scheitert an der fehlenden Erschließungsstraße. Wir melden das seit Jahren an beim Senat, es wird nur nie berücksichtigt. Hier bremst das Land quasi sich selber aus, sowohl beim Wohnungsbau als auch bei der Flüchtlingsunterbringung und wir verstehen es einfach nicht. Seit 2016 ist dieser Standort im Konsens und die Straße wird einfach vom Land nicht finanziert. Und aus Eigenmitteln kriegen wir es nicht hin.

Lesen Sie auch: In der Verkehrspolitik fehlen Mut und Weitsicht

Gibt es weitere Orte, wo es hängt?

Auch in Hakenfelde haben wir, abgesehen von den Pepitahöfen, noch weitere große Wohnungsbauprojekte und es ist nicht ganz klar, wie da der Verkehr und der ÖPNV gewährleistet werden soll, denn die vorhandenen Straßen haben diese Kapazitäten nicht. Das heißt, man müsste sich hinsetzen und schauen, wo kann man durch Busspuren, Taktverdichtung oder Einbahnstraßenregelungen den Verkehr zum Fließen bringen. Da gibt es zwar soweit ich weiß Vorüberlegungen, aber nichts Fertiges, was man schon mal diskutieren könnte.

Und wie könnte man das am besten lösen am Beispiel Hakenfelde?

Es müsste einen Aufschlag der Senatsverwaltung für Verkehr geben, die die Situation analysiert und sagte, welche Verkehrsströme sie erwartet und welche Ideen sie dazu hat. Dann müsste man das miteinander besprechen. Ich würde schon erwarten, dass wir als Bezirk aktiv eingebunden werden, denn wir kennen die Lage vor Ort. Ich muss die Dinge mit den Menschen diskutieren können und für Akzeptanz sorgen, bevor der letzte grüne Haken dran gemacht ist.

Ist die Straßenbahn eine Option?

Aus meiner Sicht ist das zu sehr Zukunftsmusik. Die Vorläufe für eine Straßenbahn sind viel zu lang. Wenn wir in die Wasserstadt schauen, werden wir schon in den kommenden Monaten und im nächsten Jahr Bauvorhaben abschließen. Das bedeutet sofort Tausende Menschen mehr. Die brauchen sofort Mobilität und nicht in zwölf Jahren, wenn denn die Straßenbahn vielleicht kommt. Wir brauchen Buslinien, die funktionieren und nicht im Stau stecken bleiben. Es gibt keine andere schnelle Lösung.

Auch im Umland wird massiv verdichtet. Auch da wird es noch dauern, bis die S-Bahn Richtung Nauen ausgebaut ist. Wie kann oder muss man jetzt reagieren?

Was sich relativ kurzfristig machen ließe, sind die Busspuren. Ich glaube man muss ernsthaft prüfen, ob man auf den großen Verkehrsachsen die Busse aus dem Stau nehmen kann. Ich brauche am Stadtrand einen Abholpunkt, wo ich als Pendler mein Auto abstellen kann und der Bus schon auf mich wartet. Dieser Bus darf nicht 20 Halte in Spandau haben, sondern vielleicht nur einen einzigen. Den nächsten hat er in Charlottenburg am Theodor-Heuss-Platz und dann den nächsten am Zoo. Wenn der auf einer Busspur fährt, ist er schneller als jedes Auto.

Man benötigt also auch mehr Park-and-Ride-Plätze, davon gibt es nur wenige.

Dafür muss man sorgen. Ich glaube, dass wir vielleicht die Hälfte der Autofahrer zum Umstieg bringen könnten. Natürlich wird eine Fahrspur für Autos weggenommen. Aber auch hier gilt, dass Angebot und Nachfrage einander bedingen. Wenn ich dieses Angebot gar nicht habe, kann ich mich dafür auch nicht entscheiden. Um die vier Spuren der Heerstraße im Spandauer Gebiet noch besser auszunutzen, wären Fahrspuranzeiger ideal, wie es sie auch im fünfspurigen Bereich der Straße gibt. Dann hätte man morgens drei Spuren stadteinwärts und abends drei stadtauswärts. Davon wäre eine die Busspur. Das dauert aber wieder ein bisschen länger.

Auch interessant: Bezirke klagen: Bauprojekte häufig vom Senat blockiert

Kommen Sie denn bei den ganzen Wohnungsbauprojekten mit den Schulen und der Infrastruktur hinterher?

Wir haben einen Plan für die Spandauer Schulen, um alle Bedarfe abzudecken und das prognostizierte Schülerwachstum bedienen zu können. Dazwischen werden wir mit Containern leben müssen. Wir sind an vielen Stellen nicht schnell genug und wir können es auch nicht werden. Wer Beschleunigung über das hinaus fordert, was wir schon als Land und Bezirke tun, hat keine Ahnung vom öffentlichen Bauen. Ich darf beim Druck nicht nachlassen, aber muss auch temporäre Lösungen schaffen.

Für die neuen Schulen braucht man Lehrer, an denen mangelt es aber jetzt schon. Wie erleben Sie die Situation an den Schulen?

Nach wie vor wandern fertig ausgebildete Lehrkräfte in großer Zahl aus Berlin ab und zwar in allen Phasen der Ausbildung und danach. Das von der großen Mehrheit genannte Argument ist die fehlende Verbeamtung in Berlin. Wir haben viele Tausend Lehrkräfte verloren und haben mit Abstand die höchsten Quereinsteigerquoten bundesweit. Diesen Abwanderungstrend werden wir nur mit der Wiedereinführung der Verbeamtung stoppen können, auch wenn sie nicht alle Probleme löst.

Ist es in Spandau besonders schwer, durch die Nähe zu Brandenburg?

Genau das bestätigen uns unsere Schulen, weil die Lehrkräfte, die abwandern, genau das als Begründung nennen. Sie kriegen in unmittelbarer Nähe zu Berlin ein Verbeamtungsangebot und nehmen dieses an. Unsere ausgebildeten Lehrkräfte werden in Brandenburg mit Kusshand genommen.

Haben Sie eine Zahl, wie viele Lehrer aus Spandau abgewandert sind?

Ich kenne keine Statistik, ich glaube, sie wird auch nicht geführt. Aber ich kriege viele Rückmeldungen von den Schulleitungen und kann sagen, wenn man das für ganz Berlin betrachtet, sind das jedes Jahr 400 bis 500 Lehrkräfte, die in den verschiedenen Stufen abwandern.

Bis zum nächsten Schuljahr wird die Verbeamtung wohl noch nicht wieder eingeführt. Was lässt sich denn jetzt kurzfristig machen?

Wir werden keine andere Chance haben, als mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern zu arbeiten. Nur bin ich überzeugt, dass der Fachkräftemangel auch die Zahl der geeigneten Kandidaten dafür schrumpfen lässt. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr und sehr viel schneller ausbilden. Wir müssen mehr Werbung machen, dass Studentinnen und Studenten im Master-Studium schon in die Schulen gehen. Das sind junge, motivierte Leute, die ihre Ausbildung noch nicht beendet haben, aber durchaus in der Lage sein können, guten Unterricht abzuliefern, wenn man sie vernünftig einführt. Darüber hinaus hätte eine Einigung der Koalition, die Verbeamtung so schnell wie möglich wieder einzuführen, auch eine Signalwirkung.

Wenn man Sie hört, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Sie aufhören wollen als Spandauer Bürgermeister. Gibt es schon Ideen, was Sie danach machen wollen?

Es entstehen in Spandau und in anderen Bezirken gerade so viele neue Schulen, dass das eine wirklich reizvolle Aufgabe wäre, Schulleiter zu werden. Ich kann es mir für mich vorstellen als eine von mehreren Varianten. Die andere Option ist, weiter Politik zu machen, ich habe ja nur gesagt, nicht mehr in der Funktion als Bezirksbürgermeister.