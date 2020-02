Am Finkenkruger Weg und am Seegefelder Weg in Spandau wird in den kommenden Jahren gebaut.

Ende 2019 wurden Bauarbeiten am Seegefelder Weg beendet. Dritter Abschnitt steht noch aus. Auch am Finkenkruger Weg soll gebaut werden.

Berlin. Anfang Dezember war die Erleichterung bei vielen Autofahrern groß: Nach rund zwei Jahren endeten die Bauarbeiten am Seegefelder Weg zwischen Hackbuschstraße und Finkenkruger Weg in Spandau. Die Straße ist seither wieder in beide Richtungen befahrbar, nach zuvor langer einseitiger Sperrung. Allerdings: An einem Abschnitt der Straße stehen noch Bauarbeiten aus und auch an einer benachbarten Straße soll gebaut werden: dem Finkenkruger Weg.