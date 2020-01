Vivantes baut neues Logistikzentrum in Spandau

Berlin. Der kommunale Klinikkonzern Vivantes baut in Spandau ein neues großes Logistikzentrum. An diesem Montag gab es dafür den ersten symbolischen Spatenstich. Insgesamt 64 Millionen sollen laut Vivantes in das Vorhaben investiert werden, die reinen Baukosten will der Konzern durch Fördermittel in Höhe von 25 Millionen Euro vom Land Berlin finanzieren.

In dem neuen Zentrum auf der Insel Gartenfeld sollen ein Materiallager und ein Speiseverteilzentrum untergebracht werden, von wo aus etwa Mahlzeiten portioniert und dann an verschiedene Klinikstandorte und Senioreneinrichtungen ausgeliefert werden. Auch eine Scanstelle für die Digitalisierung von Akten soll in den Gebäuden untergebracht werden.

Neues Vivantes-Logistikzentrum umfasst 8350 Quadratmeter für Materiallagerung

Wie Eibo Krahmer, Geschäftsführer für Finanzmanagement, Infrastruktur und Digitalisierung bei Vivantes, erklärt, soll das neue Versorgungs- und Logistikzentrum verschiedene Funktionen bündeln und so die Abläufe in der Logistik vereinfachen. Dadurch „stehen perspektivisch mehr Flächen an den Klinikstandorten für die Patientenbehandlung zur Verfügung“, so Krahmer.

Konkret sollen in dem Zentrum 8.350 Quadratmeter an Geschossfläche für die Lagerung von Klinikmaterial genutzt werden, dort soll das Material auch für die Versorgung der Krankenhäuser zusammengestellt werden. Das neue Speiseverteilzentrum soll 5400 Quadratmeter umfassen und die bisherige Einrichtung an der Oranienburger Straße in Reinickendorf ersetzen. Von dort werden bislang Patienten aus drei Vivantes-Klinikstandorten und Senioren aus elf Pflegeeinrichtungen versorgt.

Vivantes-Logistikzentrum soll 2021 fertig werden

In dem neuen Zentrum setze man auf einen hohen Grad an Digitalisierung und Automation, heißt es. Der zweite Vivantes Standort der Speiseversorgung, der sich in Neukölln befindet, soll erhalten bleiben und in diesem Jahr auf ein identisches technisches sowie digitales Niveau gebracht werden, kündigt Vivantes an.

Die Planung des Bauvorhabens auf der Insel Gartenfeld läuft laut dem Konzern bereits seit dem Jahr 2017, im November 2019 begannen die Vorbereitungen des Baufelds. Fertig werden soll das Logistikzentrum planmäßig im Oktober 2021.

Schon weiter fortgeschritten ist ein Vorhaben von Vivantes am Klinikstandort in Spandau, an der Neuen Bergstraße. Dort entsteht ein Neubau mit Komfortklinik, einer neurologische Frührehabilitation, sowie einer demenz- und altersgerechten Spezialstation. Insgesamt 110 Betten wird der Neubau laut Vivantes umfassen; mehr als 23 Millionen Euro werden nach eigenen Angaben dafür investiert. Die Eröffnung ist für dieses Frühjahr geplant.

