Platz am U-Bahnhof Haselhorst wird umgestaltet

Am Ferdinand-Friedensburg-Platz am U-Bahnhof Haselhorst stehen in den nächsten Monaten Bauarbeiten an.

Berlin. Ab März stehen in Spandau umfangreiche Bauarbeiten an: Der Ferdinand-Friedensburg-Platz am U-Bahnhof Haselhorst soll nach rund zweijähriger Planungszeit umgestaltet und barrierefrei werden. Insgesamt 700.000 Euro sollen in den Umbau investiert werden; die Mittel dafür stammen aus verschiedenen Töpfen der Senatsverkehrsverwaltung und des Bundes. Die Kreuzung ist für Spandau durchaus bedeutsam: Verkehrsstadtrat Frank Bewig (CDU) spricht von einem Verkehrsknotenpunkt, vor allem auch wegen der zahlreichen Busse, die dort halten.