Weniger Integrationslotsen für Flüchtlinge in Spandau

Weil die Mittel in dem Landesprogramm künftig anders verteilt werden, fallen in Spandau Stellen weg. Das sorgt für Unverständnis.

Berlin. Die Fördersumme für das Landesprogramm der Integrationslotsen in Berlin steigt, dennoch stehen in Spandau ab sofort weniger Helfer für Migranten zur Verfügung. Wie die Senatsverwaltung für Integration auf Nachfrage mitteilte, fließen in diesem Jahr etwas mehr als 7,3 Millionen Euro in das Programm, das sind gut 600.000 Euro mehr als zuletzt. In Spandau sinkt die Zahl der Integrationslotsen aber, weil die Mittel nun anders verteilt werden.