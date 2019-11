Der Uferweg an der Havel in der Wilhelmstadt ist momentan noch unterbrochen. Das soll sich ändern.

Berlin. Vom Grimnitzsee in der Spandauer Wilhelmstadt bis zum Lindenufer in der Altstadt an der Havel entlanglaufen – das soll künftig möglich sein. Denn geplant ist, dass an dem Fluss ein durchgehender Fuß- und Radweg entsteht.