Brauhaus Spandau: Hausgemachtes Bier und rustikale Küche

Günther A. Sackel, Betriebsleiter des Brauhauses Spandau, an den großen Kesseln im Gastraum, in denen noch heute Bier gebraut wird.

Spandau. Das Brauhaus Spandau gehört zu den ersten Gasthausbrauereien, die in Berlin entstanden sind, in diesem Jahr feiert es sein 25-jähriges Bestehen. Heute, sagt Betriebsleiter Günther A. Sackel, sei das Brauhaus eine der wenigen Gasthausbrauereien in der Stadt, in denen tatsächlich noch Bier produziert ist. Angeboten werden neben dem Spandauer Havelbräu wechselnde Spezialbiere, zum Ende des Jahres hin etwa das Spandauer Herbstbock und das Spandauer Weihnachtsbier.