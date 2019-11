Spandauer will sich für Bürohunde im Rathaus einsetzen

Nach einem Beschluss der Bezirksverordneten in Steglitz-Zehlendorf könnte nun auch in Spandau ein Pilotprojekt für Bürohunde folgen.

Berlin. Nachdem Steglitz-Zehlendorf vorgelegt hat, und künftig Bürohunde im Rathaus Zehlendorf erlauben will, könnte ein weiterer Bezirk folgen: Der Spandauer Bezirksverordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Thorsten Schatz, will sich dafür einsetzen, Bürohunde auch im Rathaus Spandau zuzulassen. „Ich werde in meiner Fraktion und in der Bezirksverordnetenversammlung dafür werben“, sagte Schatz der Berliner Morgenpost.

Bürohunde: Pilotprojekt fürs Rathaus Spandau angestrebt

Schatz schwebt, ähnlich wie in Steglitz-Zehlendorf, ein Pilotprojekt vor. „Im ersten Schritt könnten die Bezirksamtsmitarbeiter das im Rathaus Spandau testen. Und wenn es dort klappt, könnte man es auf andere Dienststellen übertragen“, sagte Schatz, selbst Besitzer eines Labradors.

Wenn es nach ihm ginge, dann könnten künftig aber nicht nur Bezirksamtsmitarbeiter ihre Hunde mit ins Büro nehmen. „Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Ich wünsche mir Schulhunde, die pädagogisch eingesetzt werden.“ Diese müssten dann eine entsprechende Ausbildung absolvieren, könnten aber, so Schatz, als Eisbrecher und bei Sprachbarrieren helfen.

Viele private Firmen lassen Hunde in Büros zu

Die Bezirksverordneten von Steglitz-Zehlendorf könnten mit ihrem Beschluss, Hunde im Rathaus Zehlendorf zuzulassen, eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Idee zu dem Antrag hatte Michael Mc Laughlin, Mitglied der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung.

„Es gibt viele, vor allem private Firmen, die Hunde zulassen“, sagt Mc Laughlin. Sie würden die Atmosphäre am Arbeitsplatz zum Positiven verändern und auch das Wohlbefinden steigern. Vor allem aber könnten die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst dadurch attraktiver werden.

Bis vor einem Jahr hatte auch Michael Mc Laughlin einen Hund, den er mit ins Büro nehmen durfte. „Das hat gut funktioniert, die Leute haben sich gefreut“, sagt der CDU-Politiker. In der Regel würden die Hunde viel schlafen. „In der Pause haben mich die Kollegen gefragt, ob sie mit dem Hund spazieren gehen könnten“, sagt McLaughlin.