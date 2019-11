Berlin. Der Zeitplan ist ambitioniert: In gut einem Jahr Bauzeit will das kommunale Wohnungsbauunternehmen Gewobag in Spandau eine neue, modulare Unterkunft für Flüchtlinge errichten. Entstehen soll es bis zum Sommer 2021 an der Rauchstraße 22. Das Gebäude mit 56 Wohnungen soll künftig 274 Flüchtlingen Platz bieten.

Die detaillierten Pläne wurden am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung in Hakenfelde präsentiert. Wie Daniel Tietze, Staatssekretär für Integration, sagte, habe die Gewobag, die das fertige Gebäude später an das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) vermietet, bereits einen Bauantrag gestellt. „Ich gehe davon aus, dass er bis Ende des Jahres beschieden wird“, so Tietze.

Bau von neuer Flüchtlingsunterkunft in Spandau soll 2020 starten

Schon im Frühsommer 2020 sollen dann die Bauarbeiten auf dem derzeit noch brachliegenden Grundstück zwischen zwei Supermärkten beginnen. Entstehen werden in dem fünfgeschossigen Gebäude Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern. Mehrheitlich, das betonten mehrere Verantwortliche an dem Abend, würden 2021 Familien einziehen.

Auf dem Gelände soll aber auch eine große Freifläche mit Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden bleiben. Im Erdgeschoss sei zudem ein Mehrzwecksaal vorgesehen, bei Bedarf könnte noch ein Nachbarschaftscafé entstehen, um die Integration und das Zusammentreffen mit Anwohnern zu erleichtern.

„Wir sind derzeit dabei, einen Mietvertrag mit dem LAF zu verhandeln“, sagte ein Vertreter der Gewobag am Abend. Der spätere Betreiber der Unterkunft sei noch offen. Für die Sicherheit der Einrichtung ist, wie an allen Standorten, unter anderem eine Begutachtung der Polizei geplant. Auch Sicherheitspersonal soll es geben.

Nachnutzung der Flüchtlingsunterkunft ist nicht möglich

Für die neue Spandauer Unterkunft gelten dabei ein paar Besonderheiten. So ist an der Rauchstraße, anders als an anderen Standorten, eine Nachnutzung der Wohnungen, beispielsweise für Auszubildende oder Senioren, zumindest nach jetzigem Stand nicht möglich. Denn das Gelände ist eigentlich ein Gewerbestandort, Wohnungsbau ist dort nicht zugelassen.

„Eine Folgenutzung ist nicht möglich, sofern sich an der planungsrechtlichen Einstufung als Gewerbestandort nichts ändert“, erklärte Tietze. Geplant sei deshalb, das neue Gebäude als dauerhafte Unterkunft für Geflüchtete zu nutzen. Deren Bau ist durch ein Sonderbaurecht auch an einem Gewerbestandort möglich.

Anwohner sorgen sich um Mangel an Kita-Plätzen

Auch eine Kita könne wegen des Planungsrechts auf dem Gelände nicht errichtet werden, sagte Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD). Dabei war das Thema der knappen Kita-Plätze eines, was die anwesenden Hakenfelder besonders beschäftigt hat. Mit Blick auf den Zuzug der Flüchtlinge, aber auch die weiteren Wohnungsbauprojekte in der Gegend. Eine Anwohnerin berichtete, sie habe eine kleine Tochter und suche seit Langem einen Kita-Platz – erfolglos. „Wir brauchen noch mehr Plätze“, sagte sie.

Tatsächlich liegt die geplante Unterkunft in unmittelbarer Nähe der Pepitahöfe, wo erst kürzlich gut 1000 neue Wohnungen entstanden sind. In der nahen Hugo-Cassirer-Straße plant die Gewobag noch ein weiteres Neubauprojekt mit 149 Wohnungen, die ab 2020 gebaut und zwei Jahre später fertig werden sollen.

Hinzu kommt das neue Quartier „Waterkant“ auf der gegenüberliegenden Havelseite, wo in den kommenden Jahren rund 2500 Wohnungen fertig werden. Die ersten knapp 400 Wohnungen sollen schon 2020 bezogen werden. Eine Kita wird dort auch gebaut, aber erst in einem späteren Teilprojekt.

Knapp 1800 belegte Plätze in Spandauer Flüchtlingsunterkünften

Ähnlich ist die Lage bei den Schulen, auch dort werden die Plätze knapp, berichten Anwohner. 2021 soll in der Nähe der Unterkunft, an der Goltz-/ Mertensstraße eine vierzügige Grundschule fertig werden. Vorher plant der Bezirk, mit Unterrichtscontainern zu arbeiten.

Spandau bietet zurzeit in sechs Unterkünften – darunter zeitlich befristete Tempohomes – rund 2000 Plätze für Flüchtlinge, belegt sind davon laut Tietze knapp 1800. Ein gewisser Puffer sei nötig, falls etwa in einer Unterkunft Renovierungsarbeiten anstehen oder kurzfristig Obdachlose mit Fluchthintergrund untergebracht werden müssen, erklärte der Staatssekretär. Zu Spitzenzeiten hatte es in Spandau 5500 Plätze für Flüchtlinge gegeben.

Monatlich 400 bis 500 neue Flüchtlinge in Berlin

Monatlich kommen laut Tietze noch 400 bis 500 Flüchtlinge nach Berlin. In den ersten acht Monaten 2019 waren es 4200. Deshalb werden in der Stadt auch noch weitere Unterkünfte geplant oder gebaut, auch weil in den kommenden Jahre einige Tempohomes schließen werden.

Auch in Spandau ist noch eine weitere Unterkunft geplant, diese soll am Askanierring entstehen und von der ebenfalls kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WBM gebaut werden. Diese Unterkunft sei aber erst in der Vorplanung, sagte Michael Hilbold vom LAF. „So weit wie an der Rauchstraße sind wir dort noch lange nicht.“

Dafür wurde angekündigt, dass es an diesem Standort durchaus möglich sei, auch eine Kita mitzuplanen, sofern der Bedarf besteht. Diese wäre dann für Kinder der Flüchtlinge, aber auch anderer Anwohner offen. Im nächsten Jahr soll laut Tietze auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Marzahn eine erste, für alle offene Kita öffnen. Dann werde man beobachten, wie diese angenommen wird und Erfahrungen für weitere Standorte sammeln.

