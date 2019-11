Leuchtmittelhersteller Osram will in Spandau weitere 200 Stellen streichen

Dem Werk des Leuchtmittelherstellers Osram in Spandau drohen weitere Einschnitte. Angaben des Berliner Betriebsratsvorsitzenden Thomas Wetzel zufolge plant der Konzern den Abbau von weiteren 200 Arbeitsplätzen bis 2021. Derzeit sind gut 700 Mitarbeiter in dem Berliner Werk tätig.

Anfang der Woche hatte Osram ein sogenanntes Effizienzprogramm an seinen deutschen Standorten verkündet. Demnach will das Unternehmen bundesweit 800 von derzeit rund 5600 Jobs streichen. „Das ist ein Kahlschlag, der auch in Berlin alle Bereiche betrifft“, sagte Wetzel am Mittwoch. Im Zuge des neuen Sparprogramms rechnet er am Standort mit dem Verlust von bis zu 100 Arbeitsplätzen.

Noch 2008 arbeiteten bei Osram in Berlin 2200 Menschen

Weitere 100 Jobs in dem Werk sollen in den nächsten zwei Jahren noch als Folge eines bereits laufenden Stellenabbau-Programms eingespart werden. In diesem ersten Schritt, den das Unternehmen „Fit for Future“ getauft hatte, war geplant, bis Ende 2020 insgesamt 236 Stellen in Berlin abzubauen. Vor zehn Jahren waren in dem Spandauer Osram-Werk noch gut 2200 Menschen tätig. Osram gehörte ursprünglich zu Siemens. Der Konzern hatte die Lampensparte Ende 2012 an die Börse gebracht.

Osram steht wegen sinkender Nachfrage auf den Weltmärkten seit längerer Zeit unter Druck. Gleichzeitig macht dem Konzern die laufende Übernahmeschlacht mit dem österreichischen Sensorspezialisten AMS zu schaffen. In Berlin stellt das Unternehmen in der Siemensstadt seit mehr als 100 Jahren Leuchtmittel her. Der Absatz ist allerdings rückläufig. Zuletzt verließen jährlich unter anderem noch fünf Millionen Xenon-Lampen, 1,2 Millionen Projektions-Lampen und etwa 100.000 sogenannte Hochdruckentladungslampen für digitale Fertigungsprozesse das Werk.

Betriebsrat: Zukunftsstrategie ist Personalabbau

Osram-Chef Olaf Berlien hatte erst 2018 erklärt, den Standort Berlin stärken zu wollen. Damals hatte er unter anderem davon gesprochen, in der deutschen Hauptstadt ein Kompetenzzentrum für das autonome Fahren errichten zu wollen. Der Betriebsrat sieht diese Strategie gescheitert. „Unser Unternehmen sieht seine Zukunftsstrategie nur noch im Personalabbau“, sagte Betriebsratschef Wetzel.

Nach seinen Angaben habe Osram im Zuge von Einsparungen zuletzt auch zukunftsträchtige Geschäftsbereiche gestrichen. Wetzel zufolge solle etwa die erst 2018 begonnene Produktion von selbstleuchtenden Textilien wieder eingestellt werden. Dem Betriebsrat zufolge hat Osram beschlossen, die Fertigung aus Berlin abzuziehen und an einen externen Dienstleister nach Litauen zu vergeben. Von der Verlagerung seien rund 15 Mitarbeiter betroffen. Osram selbst gibt als Grund für die Entscheidung fehlende Profitabilität an.

Berliner IG Metall übt Kritik

Außerdem soll dem Betriebsrat zufolge auch die Entwicklungsabteilung für die Laserfrontscheinwerfer in Berlin wegfallen, auch der erst kürzlich eingerichteten Digital-Einheit, dem Osram Innovation Hub am Potsdamer Platz, drohe das Aus.

„Osram verabschiedet sich damit von wegweisenden Zukunftstechnologien. Man schließt die Tür, ohne dass die Chance besteht, jemals in dem Markt wieder Fuß zu fassen“, kritisierte Thomas Wetzel. Die erste Bevollmächtige der Industriegewerkschaft IG Metall in Berlin, Birgit Dietze, forderte den Leuchtmittel-Hersteller auf, von den Sparplänen Abstand zu nehmen. „Wir fordern eine Vorwärts-Strategie, Investitionen in den Standort und in neue Produkte“, so Dietze am Mittwoch.

Betriebsrat befürchtet nach der AMS-Übernahme Zerschlagung von Osram

Mit Blick auf den Standort Spandau befürchtet Dietze einen weiteren Aderlass. Erst Ende September hatte der Telekommunikationstechnik-Hersteller Infinera dort sein Werk geschlossen. Neben Jobs sei auch Wissen in Form von Patenten abgewandert, sagte Dietze.

Osram-Chef Berlien wollte die IG-Metall-Zahlen zum neuen Effizienzprogramm zunächst nicht kommentieren. Er bestätigte aber, dass das Unternehmen weitere Anpassungen vorhabe. Wegen einer von Osram und AMS getroffenen Vereinbarung soll für die Beschäftigten zwar bis Ende 2022 ein Schutz vor fusionsbedingten Kündigungen gelten, das Effizienzprogramm ist laut Osram-Vorstand aber unabhängig von der geplanten Übernahme. Die IG Metall kritisierte zudem, dass der Schutz vor fusionsbedingten Kündigungen aus der Vereinbarung „nicht wirklich rechtssicher“ sei. Betriebsrats-Chef Wetzel befürchtet nach der Übernahme von Osram durch AMS gar eine Zerschlagung des Lampen-Produzenten, sagte er.

Gewerkschaft hat am Montag zu einer Kundgebung aufgerufen

Wegen des angekündigten Effizienzprogramms und der drohenden Übernahme durch AMS hat die IG Metall für Montag, 18. November 2019, zudem zu einer Kundgebung aufgerufen. Vor dem Osram-Werkstor an der Nonnendammallee werden ab 12 Uhr mehrere Hundert Mitarbeiter erwartet.